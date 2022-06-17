Лучшие внедорожники 2021-2022 года для России

Мощный внедорожник хорошего качества — неоценимый компаньон в любом путешествии на дикую природу, особенно для России. Летом так и тянет поехать куда-нибудь в лес или отправиться дикарями на курорт. Специально по этому случаю мы собрали лучшие внедорожники последних нескольких лет в один большой список.

Фото: УАЗ УАЗ

Mitsubishi Pajero Sport

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Длина, ширина, высота, база: 4825 / 1815 / 1835 / 2800 мм

Дорожный просвет: 218 мм

Снаряженная масса: 2095 / 2030 кг

Двигатель: дизельный 2,4 л, 133 кВт / бензиновый 2,9 л, 154 кВт

Время разгона от 0 до 100 км/ч: 11,4 / 12,3 / 11,7 сек

Максимальная скорость: 180 / 182 км/ч

Топливо и запас топлива: дизель 68 л / АИ 95 70 л

Трансмиссия: полный привод, 6МТ / 8АТ

Внедорожники от японского автоконцерна Mitsubishi нередко попадают в списки лучших машин своего класса, и модель Pajero Sport — не исключение. На российском рынке она нашла популярность благодаря системе SUPER SELECT II, которая позволяет прямо на ходу переключаться между четырьмя режимами трансмиссии. От экономичного заднего привода до полного привода, блокировки межосевого дифференциала и режима пониженной передачи. Плюс машина оборудована неплохим комплектом цифровой электроники.

Suzuki Jimny

Длина, ширина, высота, база: 3480 / 1645 / 1720 / 2250 мм

Дорожный просвет: 210 мм

Снаряженная масса: 1095-110 / 1080-1095 кг

Двигатель: бензиновый 1,4 л, 102 кВт

Время разгона от 0 до 100 км/ч: —

Максимальная скорость: 140 / 145 км/ч

Топливо и запас топлива: АИ 95 40 л

Трансмиссия: полный привод, 4АТ / 5МТ

Suzuki Jimny — надежный внедорожник для России, если вы ищете по-настоящему компактный вариант: его внешний вид и дизайн определенно создают впечатление, что инженеры сделали акцент на функционал. Машина обладает достаточной низкой массой и высокой проходимостью за счет лонжеронной рамы, но в то же время не может похвастать роскошным салоном или вместительным багажником. Иными словами, Suzuki Jimny предназначен именно для заездов по бездорожью — на городских дорогах он будет смотреться не так выгодно.

Renault Duster

Длина, ширина, высота, база: 4341 / 2052 / 1682 / 2673 мм

Дорожный просвет: 210 мм

Снаряженная масса: 1217-1408 кг

Двигатель: бензиновый 1,3-1,9л 84-110 кВт / дизельный 1,4 л 80 кВт

Время разгона от 0 до 100 км/ч: 10,4-13,3 с

Максимальная скорость: 167-194 км/ч

Топливо и запас топлива: АИ 95 / дизель 50 л

Трансмиссия: полный привод

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Renault Duster — один из лучших внедорожников в своей ценовой категории. Сравнительно бюджетный, но качественный и многофункциональный автомобиль, который считается одним из самых популярных на отечественном рынке. Актуальная модель 2021 года выпуска по размерам чуть больше предыдущих, но внешний вид от этого не пострадал. Некоторые автомобилисты жалуются на посредственную звукоизоляцию и не самый приятный пластик внутри салона, однако эти недостатки вполне можно принять на фоне соотношения цены и качества.

LADA Niva Legend

Длина, ширина, высота, база: 3640-3740 / 1680 / 1640 / 2200 мм

Дорожный просвет: 200 мм

Снаряженная масса: 1285 кг

Двигатель: бензиновый 1,7 л, 83 кВт

Время разгона от 0 до 100 км/ч: 17 с

Максимальная скорость: 142 км/ч

Топливо и запас топлива: АИ 95 42 л

Трансмиссия: полный привод, 5МТ

Шутки шутками, но в плане чистой выгоды полноприводная «Нива» спокойно составит конкуренцию американским внедорожникам и другим иномаркам. Она дешевая, неубиваемая и высоко проходимая— то, что нужно для поездок по трудным рельефам, где было бы жаль угробить дорогостоящий зарубежный автомобиль. Классический дизайн старых версий машины может оттолкнуть часть автолюбителей, так что есть смысл сразу присмотреться к обновленной модели под названием Legend — она выглядит чуть мягче.

Mitsubishi L200

Длина, ширина, высота, база: 5225 / 1815 / 1775-1795 / 3000 мм

Дорожный просвет: 200 / 220 мм

Снаряженная масса: 1930 кг

Двигатель: дизельный 2,4 л 113 кВт / 133 кВт

Время разгона от 0 до 100 км/ч: —

Максимальная скорость: 169-177 км/ч

Топливо и запас топлива: дизель 75 л

Трансмиссия: полный привод, 6МТ /6АТ

Mitsubishi

Если вам нужен неплохой пикап, то присмотритесь к Mitsubishi L200: в просторный кузов поместится вся необходимая экипировка для кемпинга, охоты, рыбалки или другого активного хобби на природе. Более того, благодаря независимой пружинной подвеске внедорожник обладает неожиданно хорошей управляемостью (практически на уровне легковушек) даже при своих немаленьких габаритах.

УАЗ Hunter

Длина, ширина, высота, база: 4050 / 1775 / 1950/ 2380 мм

Дорожный просвет: 210 / 241 мм

Снаряженная масса: 1760 / 1840 кг

Двигатель: бензиновый 2,8 л 99 кВт

Время разгона от 0 до 100 км/ч: —

Максимальная скорость: 130 км/ч

Топливо и запас топлива: АИ-95 0 л

Трансмиссия: полный привод

Будучи прямым потомком армейских автомобилей, состоявших на вооружении Советского Союза, УАЗ Hunter — внедорожник довольно аскетичный. Несмотря на то, что его уже несколько раз признавали безнадежно устаревшим, он все еще пользуется популярностью среди экстремалов, которым нужен максимально надежный, проходимый автомобиль для самых суровых условий. Полный привод, механическая раздаточная коробка без какой-либо электроники, силовые бамперы, лебедка — все, что нужно для экспедиций по бездорожью, поставляется сразу в заводской комплектации.

УАЗ СГР Комби

Длина, ширина, высота, база: 4390 / 1940 / 2064 / 2300 мм

Дорожный просвет: 205 мм

Снаряженная масса: 1890-1920 кг

Двигатель: бензиновый 2,6 л 82,5 кВт

Время разгона от 0 до 100 км/ч: —

Максимальная скорость: 127 км/ч

Топливо и запас топлива: АИ-95

Трансмиссия: полный привод

УАЗ

Легендарная «Буханка» — один из лучших внедорожников, если вам нужна недорогая, надежная рабочая лошадка для труднопроходимых областей. Старичок не может похвастать ультрасовременной электроникой и богатым комплектом дополнительных функций, но и доисторическим ископаемым его не назвать — производитель порядком доработал машину. На последних версиях УАЗ СГР получил руль с гидроусилителем, улучшенную звукоизоляцию моторного кожуха, более стойкую защиту корпуса от коррозии и передние дисковые тормоза.

Jeep Wrangler Rubicon

Длина, ширина, высота, база: 4882 / 1894 / 1848 / 3008 мм

Дорожный просвет: 252 мм

Снаряженная масса: —

Двигатель: бензиновый 2 л 200 кВт

Время разгона от 0 до 100 км/ч: —

Максимальная скорость:

Топливо и запас топлива: АИ-95

Трансмиссия: полный привод

Семейство Wrangler уже многие годы удерживает статус одних из лучших внедорожников современности, и последняя модель под названием Rubicon не отходит от традиций бренда. Это мощный автомобиль премиум-класса, который не обращает внимания ни на разбитый асфальт, ни на грунт, ни на любые другие препятствия. Тонкая настройка трансмиссии, эффективный режим пониженной передачи, великолепная подвеска — критиковать здесь практически нечего. Кроме того, Rubicon можно легко кастомизировать в домашних условиях при помощи набора ключей и подробной инструкции: снимаются как двери, так и крыша.

Land Rover Defender 130

Длина, ширина, высота, база: 5358 / 2008-2105 / 1970 / 3008 мм

Дорожный просвет: 218-290 мм

Снаряженная масса: 2594-2634 / 2582-2603 кг

Двигатель: дизельный 2,9 л 249 л.с./ бензиновый 2,9 л 400 л.с.

Время разгона от 0 до 100 км/ч: 8,9 / 6,6 с

Максимальная скорость: 188 / 191 км/ч

Топливо и запас топлива: дизель 89 л / АИ-95 90 л

Трансмиссия: полный привод