Лучшие внедорожники 2021-2022 года для России

Мощный внедорожник хорошего качества — неоценимый компаньон в любом путешествии на дикую природу, особенно для России. Летом так и тянет поехать куда-нибудь в лес или отправиться дикарями на курорт. Специально по этому случаю мы собрали лучшие внедорожники последних нескольких лет в один большой список.
Внедорожники от японского автоконцерна Mitsubishi нередко попадают в списки лучших машин своего класса, и модель Pajero Sport — не исключение. На российском рынке она нашла популярность благодаря системе SUPER SELECT II, которая позволяет прямо на ходу переключаться между четырьмя режимами трансмиссии. От экономичного заднего привода до полного привода, блокировки межосевого дифференциала и режима пониженной передачи. Плюс машина оборудована неплохим комплектом цифровой электроники.
Suzuki Jimny — надежный внедорожник для России, если вы ищете по-настоящему компактный вариант: его внешний вид и дизайн определенно создают впечатление, что инженеры сделали акцент на функционал. Машина обладает достаточной низкой массой и высокой проходимостью за счет лонжеронной рамы, но в то же время не может похвастать роскошным салоном или вместительным багажником. Иными словами, Suzuki Jimny предназначен именно для заездов по бездорожью — на городских дорогах он будет смотреться не так выгодно.
Renault Duster — один из лучших внедорожников в своей ценовой категории. Сравнительно бюджетный, но качественный и многофункциональный автомобиль, который считается одним из самых популярных на отечественном рынке. Актуальная модель 2021 года выпуска по размерам чуть больше предыдущих, но внешний вид от этого не пострадал. Некоторые автомобилисты жалуются на посредственную звукоизоляцию и не самый приятный пластик внутри салона, однако эти недостатки вполне можно принять на фоне соотношения цены и качества.
Шутки шутками, но в плане чистой выгоды полноприводная «Нива» спокойно составит конкуренцию американским внедорожникам и другим иномаркам. Она дешевая, неубиваемая и высоко проходимая— то, что нужно для поездок по трудным рельефам, где было бы жаль угробить дорогостоящий зарубежный автомобиль. Классический дизайн старых версий машины может оттолкнуть часть автолюбителей, так что есть смысл сразу присмотреться к обновленной модели под названием Legend — она выглядит чуть мягче.
Если вам нужен неплохой пикап, то присмотритесь к Mitsubishi L200: в просторный кузов поместится вся необходимая экипировка для кемпинга, охоты, рыбалки или другого активного хобби на природе. Более того, благодаря независимой пружинной подвеске внедорожник обладает неожиданно хорошей управляемостью (практически на уровне легковушек) даже при своих немаленьких габаритах.
Будучи прямым потомком армейских автомобилей, состоявших на вооружении Советского Союза, УАЗ Hunter — внедорожник довольно аскетичный. Несмотря на то, что его уже несколько раз признавали безнадежно устаревшим, он все еще пользуется популярностью среди экстремалов, которым нужен максимально надежный, проходимый автомобиль для самых суровых условий. Полный привод, механическая раздаточная коробка без какой-либо электроники, силовые бамперы, лебедка — все, что нужно для экспедиций по бездорожью, поставляется сразу в заводской комплектации.
Легендарная «Буханка» — один из лучших внедорожников, если вам нужна недорогая, надежная рабочая лошадка для труднопроходимых областей. Старичок не может похвастать ультрасовременной электроникой и богатым комплектом дополнительных функций, но и доисторическим ископаемым его не назвать — производитель порядком доработал машину. На последних версиях УАЗ СГР получил руль с гидроусилителем, улучшенную звукоизоляцию моторного кожуха, более стойкую защиту корпуса от коррозии и передние дисковые тормоза.
Семейство Wrangler уже многие годы удерживает статус одних из лучших внедорожников современности, и последняя модель под названием Rubicon не отходит от традиций бренда. Это мощный автомобиль премиум-класса, который не обращает внимания ни на разбитый асфальт, ни на грунт, ни на любые другие препятствия. Тонкая настройка трансмиссии, эффективный режим пониженной передачи, великолепная подвеска — критиковать здесь практически нечего. Кроме того, Rubicon можно легко кастомизировать в домашних условиях при помощи набора ключей и подробной инструкции: снимаются как двери, так и крыша.
Несмотря на то, что новая версия Land Rover Defender лишилась характерной для внедорожников рамы, автомобиль едва ли стал хуже. Напротив, эта машина — отличный выбор для тех, кто ищет более современный вариант для покорения бездорожья. Высокий клиренс, полноприводная трансмиссия, крепкая подвеска, достаточно мощный двигатель. Плюс встроенная система управления шасси под названием Terrain Response позволяет настроить параметры машины под конкретный ландшафт.