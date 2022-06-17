В России уменьшилось количество автомобильных угонов

Российские автомобильные эксперты провели очередное исследование отечественного авторынка, в ходе которого было выяснено, что в РФ уменьшилось количество автомобильных угонов, несмотря на сделанные ранее негативные прогнозы.
Раньше специалисты прогнозировали рост автоугонов в России по причине тяжёлой ситуации на отечественном авторынке. Однако такие предположения в итоге не подтвердились. Согласно последней статистике МВД РФ, наоборот, наблюдается снижение тенденции угонов транспортных средств.
Эксперты отмечают, что за первые 4 месяца текущего года в Российской Федерации зарегистрировали 2 380 автоугонов. Этот показатель на 21,2% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Основная часть таких преступлений наблюдается в Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Свердловской, Челябинской и Новосибирской области. Согласно закону, за неправомерное завладение автотранспорта без цели хищений, завели 3 710 соответствующих дел. По заявлению специалистов, в 2021-ом году их было примерно на 9,8 процента больше. В этом случае лидерство досталось Краснодарскому краю и Красноярской области, Алтайскому краю, Москве, Московской и Челябинской обл.
В начале весны российским страховщиками было спрогнозировано резкое увеличение числа угонов. В большой степени это связывали с дефицитом на авторынке запчастей. Представители Всероссийского союза страховщиков отметили увеличение преступлений такого рода на 16,2% в апреле в сравнении с мартом. Но потом всплеск начал сходить на нет.
В завершении стоит отметить, что месяц назад в МВД предоставляли более пессимистичные прогнозы. В ведомстве отмечали увеличение в марте количества автоугонов на 22,2 процента. За первый квартал это значение составляло 21–25%. Между тем, в то время страховщики выглядели более спокойней, призывая не паниковать, потому что весной всегда наблюдается всплеск автомобильных угонов.