В России уменьшилось количество автомобильных угонов

Российские автомобильные эксперты провели очередное исследование отечественного авторынка, в ходе которого было выяснено, что в РФ уменьшилось количество автомобильных угонов, несмотря на сделанные ранее негативные прогнозы.

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Раньше специалисты прогнозировали рост автоугонов в России по причине тяжёлой ситуации на отечественном авторынке. Однако такие предположения в итоге не подтвердились. Согласно последней статистике МВД РФ, наоборот, наблюдается снижение тенденции угонов транспортных средств.

Эксперты отмечают, что за первые 4 месяца текущего года в Российской Федерации зарегистрировали 2 380 автоугонов. Этот показатель на 21,2% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Основная часть таких преступлений наблюдается в Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Свердловской, Челябинской и Новосибирской области. Согласно закону, за неправомерное завладение автотранспорта без цели хищений, завели 3 710 соответствующих дел. По заявлению специалистов, в 2021-ом году их было примерно на 9,8 процента больше. В этом случае лидерство досталось Краснодарскому краю и Красноярской области, Алтайскому краю, Москве, Московской и Челябинской обл.

В начале весны российским страховщиками было спрогнозировано резкое увеличение числа угонов. В большой степени это связывали с дефицитом на авторынке запчастей. Представители Всероссийского союза страховщиков отметили увеличение преступлений такого рода на 16,2% в апреле в сравнении с мартом. Но потом всплеск начал сходить на нет.