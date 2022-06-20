О каких неполадках говорят шумы при запуске двигателя

Посторонние шумы при запуске холодного двигателя могут сообщить водителю о проблемах с двигателем, стартером и другими узлами. Эксперты объяснили, к чему нужно прислушиваться при старте мотора.

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Скрип и писк

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В первые секунды после запуска двигателя могут скрипеть и пищать ремни навесного оборудования. Эксперты издания "Колеса" советуют проверить их состояние и при необходимости заменить, чтобы не порвались на ходу.

Жужжание и щелчки

Во время запуска мотора посторонние звуки может издавать стартер. Если он громко жужжит вместо штатного пуска, то обычно неисправна втягивающая катушка. Громкие щелчки стартер как правило издает при попытке запуска двигателя с севшим аккумулятором.

Треск и стук

Характерный треск при запуске двигателя обычно издает неисправный фазовращатель. У большинства автомобилей этот узел работает по 150–200 тыс. км пробега и более, но на некоторых моделях фазовращатели ненадежные. Эта деталь быстрее выходит из строя, если использовать некачественное моторное масло или слишком редко его менять.

Современные двигатели с короткими юбками поршней, особенно немецкие, через некоторое время после запуска иногда начинают постукивать. Посторонний шум прекращается после прогрева. Если при этом нет повышенного расхода масла, то это неопасно для двигателя. Исключение – некоторые корейские моторы, на которых такой стук может означать возникновение задиров и скорый дорогостоящий ремонт.

Если на двигателе используется цепь ГРМ, то она может стучать при сильном растяжении или неправильной работы натяжителей. Опытные водители в таком случае стараются сразу же проверять ее состояние – неисправная цепь ГРМ может нанести большой ущерб двигателю.

Иногда стук при запуске холодного двигателя возникает из-за некорректных клапанных зазоров. Даже если он пропадает при прогреве мотора, специалисты советуют проверить и отрегулировать клапанную систему.

Если сильный стук усиливается при сбросе газа, его причиной может быть проворот вкладышей коленвала. Эта неисправность требует дорогого и сложного ремонта.