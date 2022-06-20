С ума сошли: сколько стоит Lada Priora на вторичном рынке

Российский рынок подержанных авто до сих пор не может отыграть 60-процентный скачок цен, который произошел после начала спецоперации на Украине, отмечают "Аргументы и Факты". Несмотря на укрепление рубля, стоимость машин с пробегом по-прежнему остается слишком высокой. Бренд Lada на общем фоне выглядит наиболее доступным: цена стабилизируется в пределах 870 тысяч рублей, пишет издание.

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Однако, по наблюдениям "Рамблера", стоимость продукции "АвтоВаза" на вторичке все же не вполне адекватная. Например, Lada Priora с пробегом около 47 тысяч километров предлагается на сайте объявлений по цене 770 тысяч рублей. В 2020 году за аналогичные деньги (около 800 тысяч рублей) можно было купить, например, новый Hyundai Solaris II Рестайлинг или Kia Rio IV. Мы изучили цены на автомобили Lada Priora в Москве c пробегом до 80 тысяч рублей, выставленные на продажу на "Авто.ру".

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Lada Priora I Рестайлинг за 770 тысяч рублей

Семьсот семьдесят тысяч рублей — самая высокая цена в таких объявлениях, по состоянию на 20 июня. Автор публикации, датированной 13 июня, предлагает приобрести седан Priora I Рестайлинг 2016 года выпуска в комплектации Norma 21705-41-055 с пробегом 47,1 тысячи километров. Мощность двигателя объемом 1,6 литра составляет 106 лошадиных сил. В ПТС указано три владельца. Отмечается, что возможен торг.

Auto.ru

Lada Priora I за 500 тысяч рублей

Автор другого объявления пытается продать свою Lada Priora I с 10 октября 2021 года. Пятидверный хэтчбек, произведенный в 2012-м, с пробегом 11 тысяч километров, предлагают купить за 500 тысяч рублей. На автомобиле установлен двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 98 лошадиных сил. В ПТС указано два владельца.

Auto.ru

Lada Priora I за 425 тысяч рублей

Седан Lada Priora I 2012 года с пробегом 70,7 тысячи километров выставлен на продажу за 425 тысяч рублей. В объявлении, датированном 30 мая, говорится, что в оригинальном ПТС значится один собственник. Мощность 1,6-литрового двигателя — 98 лошадиных сил.

Auto.ru

Lada Priora I за 280 тысяч рублей

Пятидверный универсал Lada Priora I c пробегом 62 тысячи километров предлагается купить по цене 280 тысяч рублей. В объявлении от 22 апреля указано, что авто 2010 года выпуска оснащено 1,6-литровым двигателем мощностью 98 лошадиных сил. В паспорте транспортного средства указаны два владельца.

Auto.ru

Lada Priora I за 180 тысяч рублей

По более бюджетной цене — 180 тысяч рублей — предлагается Lada Priora I 2008 года выпуска с четырьмя собственниками в дубликате ПТС. Автор объявления, находящийся в Нижнем Новгороде, указал, что владеет машиной с января 2022-го. Пятидверный хэтчбек с пробегом 39,5 тысячи километров оснащен 1,6 литровым двигателем мощностью 98 лошадиных сил. Объявление опубликовано 30 мая.