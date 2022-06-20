Что будет, если в автошколе разбить машину

Ученик в автошколе должен находиться под постоянным присмотром инструктора, когда едет за рулем, поэтому, при возникновении аварии, ответственность должна ложиться на сотрудника обучающей организации. Но в законодательстве все еще нет пунктов, которые регламентировали бы данные ситуации.

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Кто виноват? В пункте 1.2 ПДД РФ четко прописано, кто такой “водитель”. Это человек, который управляет каким-либо транспортным средством. Кроме того, к водителю приравнивается лицо, которое обучает вождению. Если рассматривать такое определение, то во время уроков вождения в салоне транспорта находится сразу 2 водителя. В современных условиях виновника в случае в ДТП определяют в суде. Поэтому заранее предугадать исход невозможно.

Обстоятельства тоже могут быть разными. К примеру, транспортное средство может быть оборудовано дополнительными педалями, зеркалами и прочими устройствами. В другом случае обучение проходит на автомобиле ученика, а уроки проводит частный инструктор. В первом случае ответственность за ДТП будет нести инструктор. Но многие автошколы идут на хитрость и прописывают в договоре пункт, что в случае ДТП, ответственность будет нести ученик.

Во втором варианте автомобиль не бывает оборудован дополнительными педалями. Поэтому на дорогу ученик может выезжать только при наличии водительского удостоверения. Даже если в салоне транспорта находится инструктор, это не меняет положение. Если автомобиль попадет в ДТП по вине водителя, ответственность будет нести тот человек, который находился за рулем.

Ученики в автошколе могут оградиться от различных неприятностей. Для этого следует внимательно читать пункты договора, который предоставляется на подпись. Кроме того, автошколы с хорошей репутацией оформляют на автомобили страховой полис ОСАГО или КАСКО.