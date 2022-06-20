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38 минут назад

Хуже черепах: самые медленные отечественные авто

Мария Иванова

Если вы хотите купить машину, которая рванет с места в мгновение ока, продукция отечественного автопрома вам вряд ли подойдет. Среди многочисленных недостатков российских транспортных средств, о которых так любят говорить автомобилисты — слишком медленный разгон. Мы составили антирейтинг отечественных авто по времени, за которое они набирают скорость 100 километров в час. На первых позициях в списке оказались автомобили, следующие народному принципу "торопись медленно".

Хуже черепах: самые медленные отечественные авто
Фото: ТАССТАСС

7. Lada Vesta седан: 11,2 секунды

РИА Новости

На последнем месте в нашем антирейтинге расположился седан Lada Vesta. Он разгоняется до сотни относительно быстро — за 11,2 секунды. Объем двигателя этого автомобиля — 1,6 литра, мощность мотора — 106 лошадиных сил. Максимальная скорость, заявленная производителем, составляет 182 километра в час. Для любителей быстрого старта Vesta не подойдет, однако для обычной езды показатели этой модели вполне приемлемые.

6. Lada Granta седан: 11,2 секунды

РИА Новости

Седан Lada Granta разгоняется до сотни, как и Vesta, за 11,2 секунды, однако максимальная скорость у Granta меньше — 179 километров в час. На такие машины ставится 1,6-литровый мотор мощностью 90 лошадиных сил.

5. Lada XRay: 11,7 секунды

РИА Новости

Чуть медленнее разгон у российского представителя типа SUV — Lada XRay. Этот переднеприводной хетчбэк достигает 100 километров в час за 11,7 секунды. Максимальная скорость, заявленная "АвтоВАЗом", составляет 172 километра в час. На XRay ставятся моторы объемом 1,6 литра и мощностью 106 лошадиных сил.

4. Lada Largus: 14 секунд

ТАСС

Универсал Lada Largus разгоняется до сотни уже значительно дольше — за 14 секунд, а максимальная заявленная скорость этого авто составляет 160 километров в час. На семейный автомобиль от "АвтоВАЗа" устанавливается 1,6-литровый двигатель мощностью 90 лошадиных сил.

3. Niva Legend: 17 секунд

lada.ru

Тройку лидеров антирейтинга открывает народный автомобиль "Нива", известный своей высокой проходимостью, но не отличающийся быстрым разгоном. Чтобы набрать сотню, "Ниве" требуется 17 секунд. Максимальная заявленная скорость — 142 километра в час. Мотор имеет объем 1,7 литра и мощность 83 силы.

2. Niva Travel: 19 секунд

РИА Новости

Полноприводная Lada Niva Travel, ранее известная как Chevrolet Niva, Lada Niva и ВАЗ-2123, разгоняется до 100 километров в час за 19 секунд, что позволяет ей занять второе место в списке самых медленных отечественных авто. Производитель указывает для этого автомобиля максимальную скорость в 140 километров в час. Мощность мотора — 80 лошадиных сил, его объем — 1,7 литра.

1. Патриот и Хантер: 15-30 секунд (по неофициальным данным)

УАЗ Patriot, РИА Новости
УАЗ Хантер, uaz.ru

Увы, но одного-единственного победителя выявить не удалось. Первое место в списке самых медленных отечественных авто делят два тяжеловеса отечественного автопрома — УАЗ Хантер и УАЗ Патриот. Можно смело заявить, что эти автомобили уверенно ползут к своей цели. Ульяновский завод не указывает, за какое время его внедорожники разгоняются до сотни, но, по данным из Сети, на это обоим джипам требуется от 15 до 30 секунд.

Максимальная заявленная скорость УАЗ Патриот составляет 150 километров в час, УАЗ Хантер — 130 километров в час. На Патриот ставятся 2,7-литровые моторы мощностью 150 лошадиных сил. Объем движка у Хантера такой же, а мощность — 134 силы.

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