Хуже черепах: самые медленные отечественные авто

Если вы хотите купить машину, которая рванет с места в мгновение ока, продукция отечественного автопрома вам вряд ли подойдет. Среди многочисленных недостатков российских транспортных средств, о которых так любят говорить автомобилисты — слишком медленный разгон. Мы составили антирейтинг отечественных авто по времени, за которое они набирают скорость 100 километров в час. На первых позициях в списке оказались автомобили, следующие народному принципу "торопись медленно".

Фото: ТАСС ТАСС

7. Lada Vesta седан: 11,2 секунды

РИА Новости

На последнем месте в нашем антирейтинге расположился седан Lada Vesta. Он разгоняется до сотни относительно быстро — за 11,2 секунды. Объем двигателя этого автомобиля — 1,6 литра, мощность мотора — 106 лошадиных сил. Максимальная скорость, заявленная производителем, составляет 182 километра в час. Для любителей быстрого старта Vesta не подойдет, однако для обычной езды показатели этой модели вполне приемлемые.

6. Lada Granta седан: 11,2 секунды

РИА Новости

Седан Lada Granta разгоняется до сотни, как и Vesta, за 11,2 секунды, однако максимальная скорость у Granta меньше — 179 километров в час. На такие машины ставится 1,6-литровый мотор мощностью 90 лошадиных сил.

5. Lada XRay: 11,7 секунды

РИА Новости

Чуть медленнее разгон у российского представителя типа SUV — Lada XRay. Этот переднеприводной хетчбэк достигает 100 километров в час за 11,7 секунды. Максимальная скорость, заявленная "АвтоВАЗом", составляет 172 километра в час. На XRay ставятся моторы объемом 1,6 литра и мощностью 106 лошадиных сил.

4. Lada Largus: 14 секунд

ТАСС

Универсал Lada Largus разгоняется до сотни уже значительно дольше — за 14 секунд, а максимальная заявленная скорость этого авто составляет 160 километров в час. На семейный автомобиль от "АвтоВАЗа" устанавливается 1,6-литровый двигатель мощностью 90 лошадиных сил.

3. Niva Legend: 17 секунд

lada.ru

Тройку лидеров антирейтинга открывает народный автомобиль "Нива", известный своей высокой проходимостью, но не отличающийся быстрым разгоном. Чтобы набрать сотню, "Ниве" требуется 17 секунд. Максимальная заявленная скорость — 142 километра в час. Мотор имеет объем 1,7 литра и мощность 83 силы.

2. Niva Travel: 19 секунд

РИА Новости

Полноприводная Lada Niva Travel, ранее известная как Chevrolet Niva, Lada Niva и ВАЗ-2123, разгоняется до 100 километров в час за 19 секунд, что позволяет ей занять второе место в списке самых медленных отечественных авто. Производитель указывает для этого автомобиля максимальную скорость в 140 километров в час. Мощность мотора — 80 лошадиных сил, его объем — 1,7 литра.

1. Патриот и Хантер: 15-30 секунд (по неофициальным данным)

Увы, но одного-единственного победителя выявить не удалось. Первое место в списке самых медленных отечественных авто делят два тяжеловеса отечественного автопрома — УАЗ Хантер и УАЗ Патриот. Можно смело заявить, что эти автомобили уверенно ползут к своей цели. Ульяновский завод не указывает, за какое время его внедорожники разгоняются до сотни, но, по данным из Сети, на это обоим джипам требуется от 15 до 30 секунд.