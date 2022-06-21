Нотариусы рекомендуют брать у жен согласие на продажу автомобиля

"Ведь если владелец автомобиля на момент его приобретения состоял в браке, то по общему правилу и при отсутствии брачного договора автомобиль считается совместно нажитым имуществом вне зависимости от того, на чье имя оформлено транспортное средство, - поясняют в Федеральной нотариальной палате. - А, значит, для его продажи необходимо согласие второго супруга. Сделка в простой письменной форме лишь предполагает то, что супруг действует с согласия второй половинки - как обстоит дело на самом деле и какой уровень доверия в той или иной семье, предугадать невозможно. Нередки ситуации, когда даже спустя много лет после развода второй супруг решает оспорить сделку, совершенную без его ведома, и требует, например, половину стоимости автомобиля или его возврат. В этом случае дело будет разбираться в суде, и риски остаться без авто у добросовестного приобретателя довольно высоки".