Нотариусы рекомендуют брать у жен согласие на продажу автомобиля

Нотариусы рекомендуют покупателям автомобилей требовать, чтобы продавцы принесли согласие от супругов на продажу автомобилей. Иначе есть риск, что вторая половина продавца может потом оспорить сделку. Такие случаи в практике есть.
"Ведь если владелец автомобиля на момент его приобретения состоял в браке, то по общему правилу и при отсутствии брачного договора автомобиль считается совместно нажитым имуществом вне зависимости от того, на чье имя оформлено транспортное средство, - поясняют в Федеральной нотариальной палате. - А, значит, для его продажи необходимо согласие второго супруга. Сделка в простой письменной форме лишь предполагает то, что супруг действует с согласия второй половинки - как обстоит дело на самом деле и какой уровень доверия в той или иной семье, предугадать невозможно. Нередки ситуации, когда даже спустя много лет после развода второй супруг решает оспорить сделку, совершенную без его ведома, и требует, например, половину стоимости автомобиля или его возврат. В этом случае дело будет разбираться в суде, и риски остаться без авто у добросовестного приобретателя довольно высоки".
Хороший вариант: нотариально оформить сделку по покупке авто.
"Обращение в нотариальную контору за удостоверением сделки по купле-продаже автомобиля сведет риск возникновения таких проблем к минимуму: нотариус может запросить информацию о семейном положении продавца напрямую в органах ЗАГС. Этот нюанс также будет прописан и в договоре, и в случае конфликта перед обманутым супругом будет отвечать уже не покупатель, а продавец транспортного средства, - поясняют нотариусы. - Кроме того, нотариус может убедиться в отсутствии судебных актов о признании участников сделки недееспособными, а также судебных актов по делам о банкротстве - это тоже снижает риски возникновения нежелательных последствий. Если речь идет об удостоверении договора залога автомобиля, нотариус сам подаст уведомление в Реестр уведомлений о залоге движимого имущества. В случае ошибки нотариус будет нести полную материальную ответственность за свои действия и возместит ущерб пострадавшему лицу".
Если сделка все же совершается в простой письменной форме, рекомендуется, как минимум, заручиться нотариальным согласием супруга на ее проведение.
"В этом случае нотариус разъяснит все последствия сделки, удостоверит волю соглашающегося супруга, и по данному факту оспорить сделку будет практически невозможно", - рассказывают представители нотариата.
Еще один риск: купить автомобиль, который находится в залоге у банка. Поэтому покупателю надо обязательно проверить машину в реестре залогов движимого имущества.
"Созданный Федеральной нотариальной палатой по поручению президента Российской Федерации реестр незаменим в новых реалиях авторынка, а участие нотариуса в сделках с автомобилями - может защитить от многих неприятностей, - подчеркивают в ФНП. - Россияне стали чаще проверять приобретаемые автомобили на предмет залога: количество обращений к Реестру уведомлений о залоге движимого имущества увеличилось на 5,2 миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года зафиксировано уже 15,7 миллионами обращений к реестру".
С помощью бесплатного онлайн-сервиса на портале ФНП покупатель может проверить любое движимое имущество на предмет обременений в виде залога. Для этого нужно зайти на сайт (https://www.reestr-zalogov.ru/state/index); открыть вкладку "Найти в реестре"; зайти в раздел "По информации о предмете залога"; ввести VIN-номер в поле "VIN", если речь идет об автомобиле; если VIN неизвестен или необходимо найти сведения о другом типе имущества, можно использовать поиск по другим известным параметрам. Также можно проверить продавца. В реестре предусмотрена возможность поиска "по информации о залогодателе". Если это физическое лицо, нужно указать фамилию и имя, если юридическое - полное наименование, ОГРН и ИНН. Система выдаст информацию о том, какое имущество этого человека или компании находится под залогом и у кого.