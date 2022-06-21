Штраф за езду без прав в 2022 году: сумма и условия штрафов

За управление автомобилем без водительского удостоверения полагается штраф, а в некоторых случаях — арест или обязательные работы. Исключение составляет лишь учебная езда, поскольку она не является нарушением закона. Разберемся более подробно, сколько составляет штраф за езду без прав в 2022 году.

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Если прав нет и не было

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В Кодексе об административных правонарушениях (редакция от 11 июня 2022 года, статья 12.7) говорится, что водитель, не имеющий права управлением транспортным средством должен заплатить штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

Если речь идет об учебной езде, денежного взыскания не будет. Но стоит учитывать, что управлять автомобилем без водительского удостоверения можно только в том случае, если в машине вместе с учеником находится инструктор, поясняет сайт «Мои штрафы».

Управление автомобилем после лишения прав

Если вы управляли автомобилем после лишения прав, наказание будет более суровым. В этом случае за езду без прав нарушителю нужно будет заплатить 30 тысяч рублей. Либо же его ждет административный арест сроком до 15 суток или обязательные работы продолжительностью от 100 до 200 часов.

Если забыл права дома

Бывают такие случаи, когда у автомобилиста есть водительское удостоверение, но он забыл права дома. В этом случае сумма штрафа за езду без прав составит 500 рублей. Можно отделаться и предупреждением (статья 12.3 КоАП).

ТАСС

Если пустил за руль водителя без прав

Оштрафовать могут и владельца автомобиля, который разрешил управлять машиной водителю без удостоверения. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему прав либо лишенному их, влечет за собой наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Итак, штраф за управление транспортным средством без водительского удостоверения составляет:

500 рублей (либо предупреждение) — если права есть, но их не было в машине, когда остановил инспектор;

от пяти до 15 тысяч рублей — если прав в принципе нет;

30 тысяч рублей — за управление автомобилем после лишения прав;

30 тысяч рублей — для владельца ТС, который пустил за руль водителя, не имеющего удостоверения.

Есть ли скидка на такие штрафы

Если вас оштрафовали за управление автомобилем без водительской лицензии, вы можете оплатить штраф со скидкой в 50%. Льготный тариф действует в первые 20 дней со дня вынесения постановления.

Как оспорить штраф за езду без прав

На деле оспорить такое наказание практически невозможно, пишет сайт «Мои штрафы». Исключение могут составлять лишь те ситуации, когда водитель был вынужден сесть за руль ради спасения своей жизни и здоровья. Например, в случае природной катастрофы. Если у вас имеются доказательства невиновности, нужно действовать по следующему алгоритму:

1. Напишите жалобу в ГИБДД

Напишите жалобу на имя начальника отдела, чей подчиненный выписал вам штраф. Укажите причину, по котором вам не должны были назначать наказание, и приведите показания свидетелей (если они имеются). Форму документа можно найти здесь.

2. Отнесите жалобу в ГИБДД

Отнесите заполненный документ в отдел или отправьте его письмом через Почту России.

3. Ждите ответа

По закону за 10 дней вашу жалобу должны рассмотреть и дать на нее ответ.

4. В случае отказа обращайтесь в суд