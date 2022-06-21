Как безопасно ездить в ливень по затопленным дорогам

Автоэксперты рекомендуют водителям соблюдать осторожность при вождении в сильный ливень. Несколько советов сделают езду во время дождя более безопасной. Прежде всего, нужно соблюдать дистанцию и не превышать скорость.

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В дождливый день видимость ухудшается, водителю сложно сконцентрировать внимание на дороге, поэтому в плохую погоду отправляться в путь нужно только в случае крайней необходимости.

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Ехать необходимо с включенными фарами, не ограничиваясь дневными ходовыми огнями, лучше сразу включить ближний свет и задние габариты. Даже если это не улучшит видимость, то поможет обозначить автомобиль, он будет заметен другим участникам движения.

Мокрые дороги таят в себе опасность, сцепление шин с асфальтом снижается. Дорожное полотно становится грязным и скользким. Все это говорит о том, что во время и после дождя нужно ехать на пониженных скоростях, по возможности объезжая лужи.

Тормозной путь на мокрой дороге увеличивается в два раза, если сравнивать с сухим дорожным полотном. Подъезжая к перекрестку, следует заранее снизить скорость. Также важно помнить о дистанции. Торможение должно быть прерывистым, лучше тормозить двигателем, в этом случае водитель успеет среагировать, если что-то пойдет не так.

Если во время проливного дождя необходимо сделать остановку, то лучше выбрать асфальтированные территории для отдыха и заправки. Следует избегать грунтовых обочин, поскольку во время дождя они раскисают и делаются скользкими. Таким образом можно проскользить прямо в кювет. Если все же пришлось остановиться на обочине, нужно включить аварийку, чтобы автомобиль не стал малозаметной помехой.

Педали тормоза и газа следует нажимать плавно. Любые резкие маневры исключены. Плавное управление позволит сохранить устойчивость автомобиля.

Опасен проезд по глубокой луже, в ее водах может оказаться яма или открытый люк. Не нужно «влетать» на всей скорости в большую лужу, это может привести к аквапланированию, гидроудару двигателя, потере номерных знаков. Если произошло аквапланирование, следует сохранять спокойствие, это продлится несколько мгновений, не нужно пытаться затормозить, особенно крутить руль в разные стороны.