Что будет, если не пропустить скорую помощь: штраф и наказание

По закону водители обязаны уступать дорогу карете скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Три года назад наказание за нарушение этого правила серьезно ужесточили. Рассказываем, какой штраф полагается тем, кто не уступил дорогу медицинскому автомобилю, и что делать, если ради пропуска скорой придется нарушить ПДД.

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Сколько составляет штраф за непропуск скорой

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Летом 2019 года в Кодекс об административных правонарушениях были внесены изменения, касающиеся ответственности за непропуск медицинского автомобиля. Если раньше водителям, не уступившим путь скорой с включенным маячком и звуковым сигналом, полагался штраф в 500 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев, то теперь максимальная сумма взысканий выросла в 10 раз. Согласно редакции КоАП, актуальной на 2022 год, штраф за непропуск скорой составляет от трех до пяти тысяч рублей. Кроме того, за это нарушение сейчас могут лишить водительских прав на срок от трех месяцев до года. Об этом говорится в статье 12.7 кодекса.

Наказание за препятствование работе медиков

Кроме того, в том же 2019 году в КоАП появилась новая статья 6.36, вводящая наказание для тех, кто мешает работе медиков. Речь может идти о случаях, когда машина помешала проезду скорой во дворе или кто-либо не пускал врачей к больному, поясняет сайт "Мои штрафы".

"Воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи (...) влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей", — говорится в статье КоАП.

В документе уточняется, что это наказание не распространяется на случаи, прописанные в статье 12.7 (о которой говорилось выше), а также на ситуации, содержащие признаки уголовного наказуемого деяния.

Если препятствование работе медиков повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью пациента или его смерть, нарушителя будут наказывать уже в соответствии со статьей 124.1 Уголовного кодекса. В случае причинения тяжкого вреда здоровью будет назначен штраф в размере до 80 тысяч рублей или дохода осужденного за период до полугода. Нарушитель может также быть наказан "ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет", говорится в статье УК.

Если препятствование работе медиков стало причиной смерти пациента, наказание будет еще более суровым. О штрафе в данном случае речи уже не идет. Такое нарушение "наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет", написано в УК.

Когда скорую помощь можно не пропускать

Водители обязаны уступать дорогу автомобилю скорой помощи, у которого включены одновременно маячок и сирена. Однако иногда медицинский транспорт движется по улицам только со световым сигналом. Это означает, что скорая едет на вызов, но критической ситуации нет. В данном случае машина медиков не имеет преимущества перед другими автомобилями и должна соблюдать ПДД на общих основаниях, поясняется на сайте "Помощник водителя".

Как нужно пропускать скорую помощь

К сожалению, в условиях пробок освободить путь для проезда скорой помощи не всегда представляется возможным. Порой водителям просто некуда съехать со своей полосы. Что же они должны делать в таком случае?

Как поясняется в пункте 1.2 ПДД, требование "уступить дорогу" ("не создавать помех") означает, "что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость". Очевидно, таким образом и нужно действовать при приближении скорой с включенной сиреной и маячком.

На сайте "Мои штрафы" говорится, что если ваша машина, например, стоит на светофоре, а позади нее находится автомобиль медиков, вы не обязаны заезжать за стоп-линию, чтобы пропустить его. Сотрудники ГИБДД в этом случае не должны назначать вам денежное взыскание, говорится в материале.

Как быть, если пропустил скорую, а оштрафовали за другое

К сожалению, на практике не всегда бывает, что водителю прощаются нарушения, допущенные им ради пропуска скорой помощи. И если сотрудники ГИБДД на дороге за такое штрафовать вряд ли будут, то денежное взыскание может быть назначено на основании данных, полученных устройствами фото- и видеофиксации.

Как объяснили ранее в УГИБДД по Свердловской области, причиной несправедливого штрафа может быть то, что карета скорой иногда не попадает в поле зрения камер. В управлении рассказали, как нужно действовать, чтобы оспорить такой штраф.

"В таком случае автовладельцу нужно направить в адрес начальника ЦАФАП (Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений) жалобу на постановление с кратким пояснением причины вынужденного нарушения (допустил нарушение, так как пропускал скорую помощь). По результатам рассмотрения жалобы постановление отменяется", — цитирует издание "Е1.ру" представителя областного УГИБДД.