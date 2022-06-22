Какие автомобильные бренды действительно ушли из России

После начала спецоперации на Украине и связанных с ней экономических проблем многие автомобильные бренды стали сворачивать свое присутствие в России. Однако в большинстве случаев о полном прекращении деятельности речи не идет. Автопроизводители лишь приостанавливают или сокращают продажи и производство. Полностью ушли с российского рынка лишь некоторые бренды. "Auto.ru Журнал" составил список марок, действительно отказавшихся от работы в РФ.

Фото: ТАСС ТАСС

Chevrolet и Cadillac

chevrolet.ru

Американский концерн General Motors, продававших в России внедорожники и кроссоверы под брендами Chevrolet и Cadillac, сначала приостановил деятельность в нашей стране, а затем объявил о полном уходе. В российском представительстве GM начался процесс расформирования. Проблемы с поставками коснулись даже тех клиентов, которые успели сделать предоплату за свои свои Escalade, Tahoe и XT5. В апреле концерн уведомил дилеров о прекращении ввоза машин, а также отказался от поддержки по гарантии и поставок запчастей.

cadillac.ru

Таким образом, в России больше не продаются:

Cadillac Escalade

Chevrolet Tahoe

Cadillac XT4

Cadillac XT5

Cadillac XT6

Chevrolet Traverse

Honda

honda.ru

Японская компания Honda остановила экспорт автомобилей в Россию в начале марта. Собственного производства у Honda здесь нет, поэтому вопрос о продажах машин этого бренда в РФ можно считать закрытым. Стоит отметить, что компания анонсировала свой уход с российского рынка автомобилей еще в 2020 году, так что кризис, связанный с ситуацией на Украине, лишь ускорил запущенный ранее процесс.

В Россию теперь будут поставляться только мотоциклы Honda и силовая техника, произведенная этой компанией. Обслуживание уже проданных машин марки продолжится, однако в ближайшее время возможны перебои с поставками запчастей из-за логистических проблем.

honda.ru

Honda CR-V

Honda Pilot

Honda Civic Таким образом, в России больше не продаются:

Renault

Официальная группа Renault в ВК

Уход Renault из РФ можно назвать историческим событием, учитывая передачу активов французской компании российским государственным структурам. Московский завод Renault полностью перешел во владение правительства столицы, а доля зарубежной корпорации в "АвтоВАЗе" (67,69% акций) стала собственностью ФГУП "НАМИ" (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт). Правда, французы все же оставили для себя мостик, по которому они смогут вернуться. По условиям соглашения, в течение шести лет Renault сможет выкупить долю в "АвтоВАЗе" обратно.

Дилеры марки по-прежнему будут обслуживать проданные в России машины.

Таким образом, в России больше не производятся:

Renault Duster

Renault Arkana

Renault Kaptur