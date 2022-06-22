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22 июня

Составлен рейтинг «самых американских автомобилей»

Motor.ru

Составлен рейтинг «самых американских автомобилей»
Фото: Motor.ruMotor.ru

Сайт «Cars.com» составил ежегодный рейтинг самых американских автомобилей. В него попали 95 моделей, производство которых налажено на заводах в США. Что интересно, в первую десятку не вошли такие машины, как Chevrolet Corvette, Ford Bronco или Ford F-150, зато там присутствуют все «Теслы» — от Model 3 до Model X.

В индексе American-Made сайта «Cars.com» модели ранжируются по их «американистости». В зачет идут место сборки автомобиля, состав деталей, происхождение двигателя и трансмиссии, а также рабочей силы. В рейтинг 2022 года включены машины, выпускаемые на территории США. Их 95 штук. В первой десятке — все модели Tesla, причем прошлогодний победитель Model 3 теперь расположился на втором месте.

Итак, самым американским автомобилем признана Tesla Model Y, собираемая на двух площадках: в калифорнийском Фримонте и Остине, штат Техас. За ней идут Model 3 (Фримонт, Калифорния), Lincoln Corsair (Луисвилл, Кентукки), Honda Passport (Линкольн, Алабама) и Tesla Model X (Фримонт, Калифорния).

Вторая пятерка — Tesla Model S (Фримонт, Калифорния), Jeep Cherokee (Белвидир, Иллинойс) и три модели Honda: Ridgeline, Odyssey и Pilot (Линкольн, Алабама).

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При этом Chevrolet Corvette (Боулинг Грин, Кентукки) занял 11 строчку, Ford Bronco (Уэйн, Мичиган) — 18, а Ford F-150 (Клейкомо, Миссури или Дирборн, Мичиган) — 21.

Аутсайдерами рейтинга стали Honda Civic (Гринсберг, Индиана), Toyota Corolla (Блу Спрингс, Миссисипи), Chevrolet Silverado 1500 (Роанок, Индиана), GMC Sierra 1500 (Роанок, Индиана) и Hyundai Elantra (Монтгомери, Алабама) — все эти модели поставляют в том числе с заводом за пределами США.

В прошлом году самым американским автомобилем назвали Ford Mustang GT. Суперкар Chevrolet Corvette занял второе место, а третье досталось Tesla Model 3.

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