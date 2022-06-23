15 вещей в авто, которые могут спасти жизнь

Дорога - место повышенной опасности, поэтому автомобилист должен быть подготовлен к различным неприятностям. Для этого в багажном отделении и бардачке следует хранить набор определенных предметов, которые окажутся практичными и полезными.

Фото: ТАСС / Василий Кузьмиченок ТАСС / Василий Кузьмиченок

Медикаменты, еда и вода. В ПДД указано, что внутри каждого автомобиля должна находиться аптечка. В противном случае можно получить штраф в размере 500 рублей. Стандартный состав аптечки можно дополнить медикаментами - препаратами для желудочно-кишечного тракта, жаропонижающие средства, антисептики и обезболивающие. Кроме того, если у водителя есть хронические заболевания, следует держать в аптечке узконаправленные медикаменты.

Продовольствие - еще одна необходимость для длительных поездок. Лучше всего использовать продукты длительного хранения - семечки, сухарики, шоколадные батончики или орехи. Питьевая вода - еще один пункт списка.

Безопасность и эвакуация. В зимнее время в автомобиль следует положить лопату, соль и наполнитель для кошачьего туалета. Такие средства позволят справиться со льдом и выехать из сугроба. Кроме того, в комплект стоит взять провода для прикуривания или пускозарядное устройство. Буксировочный трос может стать нужен в любой момент. Чтобы быть на связи постоянно, следует положить в автомобиль зарядное устройство для гаджетов. Может возникнуть проблема, при которой автомобиль застрянет на дороге в темное время суток. В таком случае потребуется дополнительное освещение, которое могут обеспечить фонари.

Экстренный ремонт. Отвертка с набором насадок - первое, что следует положить в багажник. Кроме того, в транспорте должен находиться огнетушитель. В списке также можно выделить ножницы и ножи, изоленту и запасные предохранители на случай замены.