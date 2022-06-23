Можно ли мешать проезду «обочечников»?

Автомобилистов в России волнует много вопросов. Один из них - можно ли препятствовать проезду “обочечников”. Такие водители встречаются по всей стране в теплое время года, когда на дорогах отмечаются многокилометровые пробки в сторону дачных участков. Нужно ли уступать дорогу водителю, который передвигается по обочине? И кто будет считаться виновным, если в этот момент произойдет авария?

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У кого преимущество. Чем больше транспортных средств на дорогах, тем актуальнее становится проблема с “обочечниками”. Пока одни водители теряют драгоценное время в пробках из-за аварий или дорожных работ, другие объезжают заторы по крайней части дороги, что противоречит Правилам дорожного движения.

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Некоторые водители введены в заблуждение из-за того, что машина, которая пытается вклиниться в поток, находится справа. В таких обстоятельствах у многих всплывает правило “помехи справа”. Поэтому по привычке кажется, что такое транспортное средство нужно пропустить. Но данное правило действует только в том случае, если оба автомобилиста передвигаются с соблюдением ПДД. Так как передвижение транспорта по обочине запрещено, уступать дорогу нарушителю не требуется.

Напомним, что передвигаться по обочине могут только дорожно-эксплуатационные машины и автомобили коммунальных служб. Кроме того, на такие участки открыт доступ для транспортных средств, которые подвозят грузы к торговым пунктам или предприятиям. При начале движения они обязаны уступать дорогу всем остальным машинам. На обочину можно заезжать для совершения разворота вне перекрестка. Но данная возможность предусматривается только в том случае, если ширина проезжей части не позволяет поступить иначе.

Многих автомобилистов раздражает откровенное хамство “обочечников”. Они совершают запрещенные маневры, а затем мешают другим участникам движение ехать нормально. Кто-то намеренно не пропускает такой транспорт в поток - сокращает дистанцию до другого автомобиля. Но практика показывает, что более оптимально воспользоваться правилом трех Д - дай дорогу дураку. Дело в том, что в плотном потоке транспорта любое резкое движение может стать причиной ДТП.