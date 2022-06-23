Как обжаловать штраф ГИБДД

Если вы не согласны с выписанным вам штрафом ГИБДД, вы имеете право его оспорить. Сделать это можно в подразделении Госавтоинспекции, а также в суде. Есть разные способы подачи жалоб — отнести в нужную инстанцию лично, отправить по почте заказным письмом либо подать электронное обращение через интернет.

Фото: ТАСС ТАСС

В какой срок можно обжаловать решение о штрафе

Видео дня

Для подачи жалобы отводится 10 календарных дней с момента получения постановления о штрафе. Рассматриваются такие обращения в течение 10 календарных дней в ГИБДД и за два месяца в суде, сообщается на сайте "Госуслуги".

Куда обратиться

Если вы хотите оспорить штраф в ГИБДД, нужно обращаться с жалобой в то подразделение, которое выписало постановление о денежном взыскании. Это же относится и к штрафам на основании информации с камер, пишет "Лайфхакер".

Другой способ — обратиться в суд. Это нужно делать в том случае, если штраф назначен по судебному решению, или же вы уже искали справедливости в ГИБДД, но потерпели поражение. Жаловаться нужно в суд, вышестоящий над тем, который принял решение о штрафе.

Если вы подадите жалобу не туда, организация должна перенаправить ее в нужную инстанцию.

Как писать жалобу

Этот документ составляется в свободной форме. В нем необходимо указать, в какую организацию вы жалуетесь, ваши личные данные, номер и дату постановления о штрафе, статью закона, в соответствии с которой было вынесено решение, а также сведения о ситуации, из-за которой вам выписали штраф: что произошло, когда, и на основании чего назначено взыскание. Затем нужно изложить, почему вы считаете, что решение было несправедливым.

В КоАП перечисляются основания для отмены штрафа. Это отсутствие нарушения как такового, действия в случае необходимости, а также нарушение процедуры со стороны сотрудника ГИБДД (например, инспектор неправильно заполнил документы).

Приложите к жалобе копию постановления и свои доказательства, например фотографии, говорится на "Госуслугах".

Можно составить документ по шаблону.

Как подать жалобу через интернет

Если вы решили направить электронное обращение, это можно сделать на разных сайтах. Жалоба подается через "Госуслуги", государственную автоматизированную систему (ГАС) "Правосудие", через портал "Автокод".

Как обжаловать штраф через "Госуслуги"

На "Госуслугах" уточняется, что онлайн можно оспорить решения о денежных взысканиях, назначенных на основании данных с камер. Чтобы подать жалобу через этот сайт:

1. Зайдите в личный кабинет.

2. Откройте раздел «Платежи».

3. Выберите, какой штраф вы хотите обжаловать. Появится подробная информация о штрафе: нарушение, время и место, фотографии с камеры.

4. Если для данного штрафа возможно онлайн-обжалование, справа вы увидите кнопку "Обжаловать". Нажмите на нее.

5. После этого выберите причину, по которой вы хотите оспорить штраф, из предложенных вариантов.

6. Если у вас имеются задокументированные доказательства вашей невиновности, приложите их. Это могут быть фотографии, видео, письменные показания очевидцев и пр.

7. Статус рассмотрения жалобы можно отслеживать через личный кабинет.

Как обжаловать штраф через ГАС "Правосудие"

Жалобу через ГАС "Правосудие" нужно подавать в суд того района, где было зарегистрировано нарушение. Чтобы направить электронное обращение, выполните следующие действия:

1. Войдите на сайт, используя логин и пароль от "Госуслуг".

2. Система попросит вас предоставить ей доступ к вашим данным, если раньше вы этого не делали. Кликните «Предоставить». Это разрешение потом можно будет отозвать в любой момент в личном кабинете "Госуслуг".

3. Нажмите «Подать обращение».

4. Перейдите в раздел «Подача жалобы на постановление по делу об административном правонарушении». Нажмите «Подать заявление».

5. Заполните жалобу, приложите к ней доказательства и сформируйте заявление.

Как обжаловать штраф через портал "Автокод"

На сайте "Автокод" можно оспорить штрафы за неправильную парковку в Москве. Их выписывают сотрудники ГКУ «АМПП» (Администратор московского парковочного пространства) и МАДИ (Московская административная дорожная инспекция). Чтобы направить жалобу через "Автокод":

1. Войдите на портал с логином и паролем от "Госуслуг".

2. Как и на ГАС "Правосудие", система запросит разрешение на доступ к личным данным. Выберите "Предоставить".

3. Введите номер постановления о штрафе. Ведомство, выписавшее его, определится автоматически.

4. Выберите причину, по которой вы хотите обжаловать штраф.

5. Заполните шаблон жалобы и сформируйте бланк. Его необходимо распечатать и подписать.