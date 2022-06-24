Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+16° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
1 час назад

Как проезжать железнодорожный переезд, чтобы не отобрали права

Мария Иванова

Если вы не хотите попасть в аварию на железнодорожном переезде, нужно соблюдать правила движения на этом объекте. Autonews напоминает, каким образом надо пересекать железную дорогу:

Как проезжать железнодорожный переезд, чтобы не отобрали права
Фото: РИА НовостиРИА Новости
  • При наличии знака "Стоп" водитель обязан остановиться перед нерегулируемым переездом и убедиться в отсутствии приближающегося поезда. Только после этого он может начать движение.
  • Посмотрите на светофор, прежде чем заезжать на регулируемый переезд. Если красный сигнал уже включен, но шлагбаум еще не закрыт, пересекать пути уже нельзя. Нарушив это правило, вы можете попасть в ловушку. Шлагбаумы опустятся, когда вы будете находиться на настиле переезда.
  • Соблюдайте дистанцию между транспортными средствами. В любой момент переезд могут закрыть, и машина, едущая впереди вас, в этом случае резко затормозит.
  • Запрещается обгонять автомобили у переезда, находящиеся впереди вас, с выездом на встречную полосу. Обгон возможен только после пересечения железной дороги.
  • В случае вынужденной остановки на переезде нужно немедленно высадить людей из машины и сделать все возможное, чтобы освободить пути.

За пересечение железной дороги вне переезда назначается штраф в размере пяти тысяч рублей либо нарушителя лишают прав на срок от трех до шести месяцев. Такое же наказание полагается, если водитель заехал на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо на красный сигнал светофора, а также если он остановился на переезде или припарковал там автомобиль. При повторных нарушениях автомобилиста могут лишить водительского удостоверения на год.

Автоэксперт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители