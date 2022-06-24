Как проезжать железнодорожный переезд, чтобы не отобрали права

Если вы не хотите попасть в аварию на железнодорожном переезде, нужно соблюдать правила движения на этом объекте. Autonews напоминает, каким образом надо пересекать железную дорогу:

За пересечение железной дороги вне переезда назначается штраф в размере пяти тысяч рублей либо нарушителя лишают прав на срок от трех до шести месяцев. Такое же наказание полагается, если водитель заехал на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо на красный сигнал светофора, а также если он остановился на переезде или припарковал там автомобиль. При повторных нарушениях автомобилиста могут лишить водительского удостоверения на год.