Как не ошибиться при покупке АКБ

Современные автомобильные аккумуляторы отличаются неприхотливостью в использовании, мощностью и хорошим запасом энергии. Если электрическая система транспортного средства находится в исправном состоянии, такой агрегат способен работать на протяжении длительного времени. Но рано или поздно АКБ выходит из строя. Тогда приходится подбирать новую.
Автомобильный стартерный генератор предназначен в первую очередь для холодного пуска мотора. Если после длительного простоя транспортное средство не заводится, следует сразу проверять, в каком состоянии находится аккумулятор, стартер. Кроме того, рекомендуется оценить исправность электрической системы автомобиля.
Есть некоторые советы, которые помогают при подборе аккумулятора для замены. Так, не рекомендуется приобретать такую установку на рынках или в небольших торговых точках. Лучше всего отдавать предпочтение фирменным магазинам. Экономия в таком деле может сыграть злую шутку. Перед приобретением стоит осмотреть корпус на отсутствие повреждений. Как правило, на корпус выносится основная информация об изделии - страна-изготовитель, фирма, дата производства.
Если речь идет о специализированном магазине, его сотрудники при продаже продукции должны проводить полную проверку на исправность - смотреть уровень и плотность электролита, напряжение под нагрузкой и оценивать систему зарядки.
Приобретение нового аккумулятора для автомобиля сопровождается некоторыми трудностями. Следует учитывать ряд параметров, чтобы выбрать хороший вариант.