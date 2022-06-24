Как не ошибиться при покупке АКБ

Современные автомобильные аккумуляторы отличаются неприхотливостью в использовании, мощностью и хорошим запасом энергии. Если электрическая система транспортного средства находится в исправном состоянии, такой агрегат способен работать на протяжении длительного времени. Но рано или поздно АКБ выходит из строя. Тогда приходится подбирать новую.

Автомобильный стартерный генератор предназначен в первую очередь для холодного пуска мотора. Если после длительного простоя транспортное средство не заводится, следует сразу проверять, в каком состоянии находится аккумулятор, стартер. Кроме того, рекомендуется оценить исправность электрической системы автомобиля.

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Емкость. Установки с большим показателем лучше всего подходят для современных автомобилей, которые отличаются высоким энергетическим потреблением. Пусковой ток. От данной характеристики зависит, насколько легко батарея будет прокручивать стартер. Чем выше значение, тем легче будет запускаться мотор с большим объемом. Для дизельных установок нужны большие показатели пускового тока. Габариты. Каждый автомобиль имеет посадочное место для аккумулятора, которое может отличаться по размерам. Поэтому для разных транспортных средств следует подбирать батарею разной длины и высоты. Полярность. Важно правильно выбрать расположение полюсов. В противном случае при подключении может не хватить длины проводов. При приобретении нового аккумулятора следует концентрировать внимание на следующих параметрах:

Есть некоторые советы, которые помогают при подборе аккумулятора для замены. Так, не рекомендуется приобретать такую установку на рынках или в небольших торговых точках. Лучше всего отдавать предпочтение фирменным магазинам. Экономия в таком деле может сыграть злую шутку. Перед приобретением стоит осмотреть корпус на отсутствие повреждений. Как правило, на корпус выносится основная информация об изделии - страна-изготовитель, фирма, дата производства.

Если речь идет о специализированном магазине, его сотрудники при продаже продукции должны проводить полную проверку на исправность - смотреть уровень и плотность электролита, напряжение под нагрузкой и оценивать систему зарядки.