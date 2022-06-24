Прямо или наискосок: как правильно проезжать лежачих полицейских?

Проезд “лежачих полицейских” - большая проблема для многих автомобилистов. Но есть определенный порядок действий, который позволяет упростить процесс.

Автомобилисты относятся к данному вопросу по-разному. Одни проезжают искусственную неровность так, как диктуют правила. Другие используют различные ухищрения, чтобы не нанести вреда подвеске и ходовой части транспортных средств.

Искусственная неровность на проезжей части - одна из самых эффективных мер в борьбе с нарушителями ПДД. Такие элементы на дороге позволяют успокаивать поток автомобилистов. Как правило, размещают их перед пешеходными переходами, во дворах или на участках, где наблюдается повышенная статистика аварийности. При желании даже водитель малолитражки может разогнаться до высокой скорости, но в этом ему помешает “лежачий полицейский”.

Неправильный проезд такого препятствия приводит не только к дискомфорту, но и к повреждению самого транспортного средства. Проблем не вызывают искусственные неровности, которые создаются в виде готовых панелей в соответствии со стандартами. Они созданы на основе песчано-полимерных материалов и сопровождаются отражающими элементами. В результате даже небольшое препятствие можно заметить в ночное время издалека.

Но в России широкое распространение получили искусственные неровности, созданные из асфальта. Конструкция такого элемента может быть неравномерной - слишком высокой или широкой. Проезжать подобные препятствия - большая проблема. Но снизить дискомфорт можно, если знать определенные правила. Первое - соблюдение скоростного режима. Если проезжать “лежачего полицейского” на скорости 60 км/час, высок риск нанести вред подвеске.