Какое ДТП разорит водителя

При ДТП, к примеру, с трамваем совершенно законно включается счетчик огромных убытков для виновника аварии, по итогу может набежать сумма неустойки в несколько сотен тысяч рублей, и это не считая суммы за ремонт «железа». О том, с каким транспортом и дорожными объектами лучше не сталкиваться на дороге и как выходить из сложной ситуации в случае неудачи, – в материале «Газеты.Ru».

Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости» Максим Богодвид/РИА «Новости»

Финансовый ущерб при ДТП не всегда ограничивается уроном кузову транспорта, напоминает в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент «Движения автомобилистов России», адвокат Леонид Ольшанский. Например, в июне этого года Мосметро отсудило у водителя, спровоцировавшего ДТП с трамваем, более 600 тыс. рублей из-за остановки всего на 30 минут пяти маршрутов общественного транспорта, приводит пример он.

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Такую кумулятивную величину ущерба власти объяснили большим числом отмененных рейсов, также в расчет идет их длина и пассажиропоток, который из-за столкновения не был перевезен за время остановки движения. В случае, если с виновника ДТП через суд власти требуют крупную сумму из-за нарушенной работы городского транспорта, возможно снизить размер искового требования, отмечает вице-президент «Движения автомобилистов России».

«Это вопрос борьбы адвоката в суде, методики его работы. Необходимо заявить ходатайство о назначении экспертизы, если виновник ДТП считает, что заявленная сумма завышена. Исходя из практики, такие требования удается снизить примерно на 50%», — объясняет адвокат Леонид Ольшанский.

Не менее затратным для автомобилиста может быть и наезд на объекты городской инфраструктуры, отмечает он.

Так, во Владивостоке водитель протаранил на перекрестке светофор у сквера Суханова. Работники муниципального предприятия оперативно починили устройство, а городские власти взыскали стоимость поврежденного светофора с автомобилиста.

Ущерб городскому имуществу составил 100 тыс. руб.

Схожий случай произошел в Ленинградской области, где с водителя самосвала, сбившего пролет пешеходного моста на трассе «Москва – Санкт-Петербург», дорожники, в ведении которых находится сооружение, хотят взыскать через суд стоимость его восстановления.

Страховка — не панацея

Страховщики отмечают, что для покрытия возможных рисков при повреждении ценного груза или дорогостоящего городского имущества, а также элементов дорожной инфраструктуры можно помимо ОСАГО нужно добровольно застраховать свою ответственность.

«Существует полис ДГО (добровольная гражданская ответственность), который позволяет увеличить лимит ответственности по ОСАГО. Выплата по полису ДГО осуществляется в случае недостаточности страховой выплаты по ОСАГО для возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу других лиц», — пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе «Страхового дома ВСК».

Такой полис решит вопрос, например, с возмещением ущерба с поврежденным ценным грузом или городским светофором, однако с возмещением упущенной выгоды из-за простоя городского транспорта помочь не сможет, уточнили там.

То есть за тот же простой трамваев автомобилисту придется платить из своего кармана, несмотря на наличие страховки.

Впрочем, вопрос о сумме ущерба в таком случае будет зависеть прежде всего от результатов экспертизы, говорит адвокат Леонид Ольшанский. Он отмечает, что регулярные сообщения о крупных исках к автовладельцам, которые не покрываются страховкой, свидетельствуют о неэффективности системы страхования ОСАГО. Правозащитники напоминают, что ОСАГО покрывает имущественные убытки третьих лиц, а значит, «автогражданка» распространяется на большинство дорожных инцидентов.

«Вопрос состоит прежде всего в том, как не допустить ДТП, потому что ущерб, возникший по вине водителя, возмещается им в той части, которая не покрыта страховкой. Кроме того, крайне полезно оформить расширенную страховку ОСАГО, которая позволит покрыть ущерб свыше предусмотренных обязательным страхованием 400 тыс. рублей», — советует адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.