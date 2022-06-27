Раскрыт обновленный китайский внедорожник на базе Nissan Navara

Минпромторг КНР раскрыл обновленный рамный внедорожник Dongfeng Palaso, сделанный на базе пикапа Nissan Navara. Речь идёт о развитии лицензионной копии японского грузовичка — у Dongfeng и Nissan есть совместное предприятие, и китайская сторона параллельно создаёт свои модели, не вмешиваясь в исходную технику. Актуальный внедорожник Palaso конвертирован из пикапа Rich 6 образца 2018 года; рестайлинговая модель будет похожа на актуальный Rich 7.

Фото: motor.ru motor.ru

Компания Nissan не против интерпретаций Dongfeng, ведь разработки партнёра не мешают продажам собственных рамных внедорожников на базе Navara. Судя по фотографиям Минпромторга, спереди обновлённый Palaso повторит исходный Dongfeng Rich 7, а вот дизайн кормы поменяется.

Из сертификационных документов известно, что 5,25-метровый внедорожник Dongfeng Palaso сменит бензиновый 231-сильный (300 Нм) двигатель 1.8 на более тяговитый силовой агрегат объёмом 2,0 литра (228 лошадиных сил и 360 Нм). Базовые версии сохранят 6-ступенчатую «механику», опцией будет 8-скоростной «автомат». Жёстко подключаемый полный привод с понижающей передачей неизменны. Ожидается, что с рестайлингом интерьер станет богаче.