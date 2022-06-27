Когда перекраска авто грозит штрафом?

Перекраска кузова транспортного средства - доступная процедура, которая требует обязательного переоформления документов. Если не выполнить данное требование, можно получить штраф.

Фото: Car.ru Car.ru

Многие владельцы автомобилей, в стремлении устранить коррозию на кузове, решаются на зачистку поврежденных участков и их покраску. Но при нанесении нового слоя краски следует проявлять внимательность, так как в паспорте транспортного средства четко прописан оттенок. Не допускается менять окраску авто, наносить наклейки и рекламу. Но не все изменения внешнего вида трактуются однозначно.

Видео дня

Законодательство. Если планируется перекрашивать транспортное средство, следует обращаться в ГИБДД для регистрации. Если же речь идет о частично перекраске, четкие нормы по данному вопросу вовсе отсутствуют. Но на дороге сотрудники ГИБДД могут придраться к автомобилисту из-за нарушения правил регистрации. Напомним, что винил и аэрографию тоже приходится регистрировать в ГИБДД официально.

Перекрашивать автомобиль полностью тоже можно, но для этого потребуется соблюсти определенные законодательные нормы. Если проигнорировать данное требование, можно получить штраф в размере 500 – 5000 рублей. За повторное нарушение правил предусмотрено лишение водительского удостоверения.

Как нельзя красить. Эксплуатировать перекрашенное транспортное средство без переоформления документов запрещено. Нельзя наносить на кузов автомобиля схемы машин специального назначения - полиции, скорой помощи, пожарных служб. Кроме того, автомобилист не может закрашивать те места, где размещается специальный VIN-номер. Если автомобиль окрашен сразу в несколько цветов, в документации должно быть указано слово “комбинированный”.