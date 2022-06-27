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22 минуты назад

Автоэксперт предложил неочевидный способ сэкономить топливо

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Автоэксперт из Великобритании Брэдли Джандо предложил использовать функцию рециркуляции воздуха в машине, чтобы экономить топливо в жару. Нажав на активирующую эту функцию кнопку, вы сможете быстро охладить салон авто и при этом снизить нагрузку на двигатель, которую он обычно испытывает при работающем кондиционере.

Автоэксперт предложил неочевидный способ сэкономить топливо
Фото: ПрофильПрофиль

Работающий кондиционер, который забирает воздух с улицы и, охлаждая, подает в салон, дает дополнительную нагрузку на двигатели, снижает мощность автомобиля и повышает расход топлива почти на 10%. Но если активировать функцию рециркуляции воздуха, салон машины быстро охладится, не используя кондиционер. Тот же прицнип работает зимой, когда салон автомобиля нужно быстро обогреть, сообщает Express.

Кнопка, активирующая функцию рециркуляции воздуха, находится на панели управления кондиционером. Узнать ее можно по изображению изогнутой стрелки внутри силуэта автомобиля. В некоторых моделях пиктограмма может отличаться – например, в автомобилях Lada Приора на таких кнопках изображены три изогнутые стрелки, которые образуют круг.

Существуют и более очевидные способы сэкономить топливо. Например, плавно нажимать педаль газа, не использовать без нужды круиз-контроль, не перегружать свой автомобиль и др.

Автоэксперт,Lada,
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