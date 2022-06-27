Пять кроссоверов с почти вечными моторами 2,0

Найти двигатель, способный не сломаться после миллиона километров пробега сейчас практически невозможно. Но в природе еще остались моторы, которые могут отходить 350-400 тысяч километров. В этой подборке издания "За рулем" собраны пять кроссоверов с относительно долговечными двигателями объемом два литра. Мощность движков, установленных на этих автомобилях — от 140 до 152 лошадиных сил. Почти все они японского производства.

Фото: toyota.ru toyota.ru

Mitsubishi ASX, 4B11

mitsubishi-motors.ru

Этот компактный кроссовер оснащается двигателем 4B11, созданным Mitsubishi совместно с Hyundai. Такой же мотор ставится на Outlander и его европейские копии — Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Производитель заявляет ресурс мотора в 250 тысяч километров, однако на практике 4B11 способен отходить 350–400 тысяч километров.

Правда, без недостатков не обошлось. При перегревах могут появляться трещины в головке блока цилиндров и основании выпускного коллектора. Поэтому требуется тщательный контроль рабочей температуры и уровня масла. Лучше почаще менять антифриз.

Гидрокомпенсаторы отсутствуют, поэтому зазоры в механизме газораспределения нужно регулировать каждые 80 тысяч километров.

С таким мотором вполне приемлемо использовать АИ-92. Цепь ГРМ служит до 200 тысяч километров, к этой же отметке развивается угар масла. Как отмечает издание, это хорошие показатели.

Однако преимущества 4B11 перечеркиваются тем, что он сочетается только с вариатором — Jatco JF011E (до 2015) или JF016E. Оба они достаточно крепкие, но 220 тысяч километров для них — предел даже при щадящем использовании.

Nissan Qashqai, MR20DE

nissan.ru

Двигатель MR20DE, который ставится на Nissan Qashqai, стабильно входит в пятерку самых стабильных моторов по итогам различных тестов. Таким же движком оснащается кроссовер X-Trail 2007-2014 годов и многие седаны Renault под индексом M4R.

Однако у MR20DE имеется ряд недостатков. Один из низ — быстрое развитие масложора. Кроме того, цепь ГРМ может растянуться к 100–120 тысячам километров. Гидрокомпенсаторов здесь нет.

АИ-92 использовать можно, но нежелательно, поскольку это ускоряет образование нагара. Эксперты также рекомендуют вдвое уменьшить интервал замены масла со штатных 15 тысяч километров. Это особенно важно в городских условиях.

MR20DE требователен по части обслуживания, но в большинстве случаев он выдерживает 250-300 тысяч километров до капремонта.

Этот мотор сочетается с вариатором JF011E/JF016E. Возможна механика, как с передним приводом, так и с полным.

Renault Duster

renault.ru

На Renault Duster устанавливается двигатель F4R с чугунным блоком. Он также часто встречается на Kaptur. Главные достоинства этого мотора — простота и высокая ремонтопригодность. Серьезные поломки, не позволяющие доехать до сервиса, случаются очень редко.

Масложор порой развивается к 100 тысячам километров, фазорегуляторы часто не выдерживают и до этой отметки — их приходится менять.

АИ-92 подходит для двигателей под Евро-4 (до 2015 года), но на некоторых режимах работы вызывает детонацию и может привести к прогару поршней. Если рассчитывать на высокий ресурс, то лучше всегда использовать 95-й бензин.

При обрыве ремня привода газораспределительного механизма страдают клапаны. Зато имеются гидрокомпенсаторы. Ресурс катушек зажигания нестабилен. Дроссельные заслонки и топливные форсунки необходимо периодически прочищать.

Несмотря на все вышесказанное, двигатель способен отходить 300–400 тысяч километров, после чего возможен полноценный капремонт.

F4R сочетается с механикой либо четырехступенчатым автоматом DP2/DP8.

Mazda CX-5, PE-VPS

Двигатель PE-VPS линейки Skyactiv, которым оснащается Mazda CX-5, был создан в 2012 году. Из-за молодости этого мотора сведений о его возможностях пока недостаточно. Производитель утверждает, что 300 тысяч километров для PE-VPS не предел. На вторичке можно встретить CX-5 с заявленным пробегом под 400 тысяч километров.

В двигателе использовано множество передовых решений, включая непосредственный впрыск с шестиструйными форсунками.

Необычно высокая степень сжатия 14 говорит о повышенной требовательности к качеству топлива. АИ-95 лишь допустим. Были случаи, когда некачественный бензин этой марки приводил к поломке нейтрализатора. Желательно применение АИ-98.

За уровнем масла надо постоянно следить — штатный расход большой уже с первых километров.

Опыт эксплуатации PE-VPS говорит о его высокой надежности. На первых из таких моторов отказывали масляные насосы и быстро изнашивались кулачки распредвала. Однако, судя по всему, эти проблемы уже устранены производителем.

Mazda CX-5 доступна с механической коробкой передач или гидроавтоматом, который считается одним из лучших.

Toyota RAV4, 3ZR-FE

toyota.ru

Двигатель 3ZR-FE был установлен на Toyota RAV4 в начале 2010-х годов, после того как много лет проработал на Corolla и Avensis. К этому моменту часть недостатков у этого мотора была устранена.

3ZR-FE употребляет 92-й бензин без тяжелых последствий. При постоянных городских режимах движок начинает жрать масло уже к 30–50 тысячам километров, цепь ГРМ растягивается после 120 тысяч, в системе изменения фаз слабоваты муфты. Водяная помпа также недолговечна. Однако стоит учитывать, что при переходе на Евро-5 все это стало нормой даже для двигателей с распределенным впрыском.

Если вовремя устранять все неполадки, промывая к тому же дроссельную заслонку, 3ZR-FE проживет долго. Он гарантированно способен проходить не менее 250 тысяч километров.