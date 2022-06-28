Эксперты: автомобиль с низким пробегом – не всегда хороший выбор

Низкий пробег – далеко не решающий, но важный фактор при покупке подержанного автомобиля. И все же, выбирая автомобиль на вторичном рынке, мы отдадим предпочтение экземпляру, у которого на одометре будет показатель поменьше. Автоэксперты компании CarGurus из Великобритании уверены, что иногда стоит присмотреться к автомобилю с более солидным пробегом.

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Много коротких поездок – больше износа

Эксперты считают, что автомобили с пробегом меньше среднего эксплуатировались на коротких маршрутах. Автомобиль мог не прогреваться должным образом перед поездкой. На дальних расстояниях автомобиль лучше функционирует, пишет Express.

Кроме того постоянная езда по городу означает, что автомобиль регулярно стоял в пробках. Его агрегаты изнашивались сильнее, чем у автомобиля, который покупался для поездок по шоссе. считают эксперты

Автомобиль должен ездить, иначе он ржавеет

Но что если продавец уверяет: пробег низкий, потому что машина долго стояла на парковке или в гараже? Эксперты отвечают: такой автомобиль доставит вам немало хлопот.

От долгих простоев разряжается аккумулятор, ржавеет кузов, теряют герметичность патрубки, рассыхаются уплотнители и сальники, из-за чего "течет" двигатель. Все это придется устранять в автосервисе за счет нового владельца.

У "дизелей" свои проблемы

Сажевые фильтры, которые устанавливаются в дизельные двигатели, чистятся при высоких температурах. Автомобиль, который проходил только короткие маршруты, мог не прогреваться до нужных температур. Это чревато забитым сажевым фильтром. Потом это тоже придется исправлять во время техобслуживания.

Любая машина требует проверки