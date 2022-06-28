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11 часов назад

Когда за разворот на перекрестке заберут права

Car.ru

Разворот - один из самых сложных маневров для начинающих водителей. При неудачном исполнении может возникнуть аварийная ситуация. В некоторых случаях из-за этого можно даже лишиться водительского удостоверения.

Когда за разворот на перекрестке заберут права
Фото: Анастасия Диева / ТАССАнастасия Диева / ТАСС

В действующих Правилах дорожного движения не получится найти определенной трактовки требований по траектории разворота. Автомобилисты вынуждены ориентироваться на все остальные требования действующих правил. Так, разворот следует выполнять из крайнего левого положения на проезжей части. Данное требование можно объяснить особенностями безопасности.

Разворот выполняется исключительно из такого положения даже в том случае, если поворот допускается из других. Уступать дорогу нужно не только встречным, но и попутным машинам. Можно выделить места, в которых выполнение разворота запрещено:
  1. Тоннели.
  2. Мосты, съезды, эстакады.
  3. Участки дорог, где отмечается плохая видимость.
  4. В зоне ж/д-переездов.
  5. Вблизи остановок общественного транспорта и на пешеходном переходе.

Разворот - опасный маневр, так как во время его выполнения нужно пропустить встречный поток, а затем вклиниться в него. Если это происходит в зоне пересечения дорог, автомобилисту потребуется правильно выбрать траекторию движения. К примеру, некоторые считают, что для разворота достаточно подъехать к самому началу пересечения дорог. Другие же настаивают на том, что для этого нужно предварительно проехать на середину дороги.

Разворот по малой траектории все еще является спорной темой. Совершать его допустимо как в начале перекрестка, так и в центральной его части. Во втором случае автомобилисту следует просто объехать сплошную линию на дороге. Главное, чтобы в это время не создавалось помех другим транспортным средствам.

Наиболее сложным является участок, на котором предусматривается разделительная полоса. В таком случае маневр представляет собой два последовательных поворота налево. Сначала автомобиль заезжает в промежуток разделительной полосы, а затем попадает на полосу встречного направления.

Автоэксперт,
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