Сколько стоит ремонт купленной за 400 тысяч 15-летней иномарки

Выбор новых машин, считай, почти закончился. Остатки продаются по несусветным ценам, собственно, как и те китайские и корейские модели, что остались - дешевле двух миллионов рублей новую иномарку сегодня не купить. Родной АвтоВАЗ, разбирающийся с импортозамещением - тоже альтернатива спорная. Как всегда остается вторичный рынок, где по-прежнему огромный разброс предложений. А можно ли что-то купить не дороже полумиллиона рублей, чтобы это прилично выглядело и ездило? Как оказалось, можно! Правда, придется немного вложиться.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Павел Лисицын / РИА Новости

Итак, в свободном распоряжении есть 500 тысяч рублей и желание купить более-менее приличную иномарку - то есть относительно вместительную, в неплохой комплектации и в идеале на автомате. Для любого автоподборщика задача непростая, но выполнимая.

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Сразу стоит понимать две вещи: первая - придется жертвовать возрастом и пробегом. На первое место выйдет реальное состояние авто: если машина ухоженная и регулярно проходило ТО, значит есть шанс еще поездить. Вторая - конечно, придется вкладываться. Поэтому, если пятьсот тысяч - это единственные деньги, то сразу отнимайте от них 50-100 тысяч рублей на приведение купленной иномарки в порядок.

Мониторинг объявлений по заданным критериям быстро сужает зону поиска до минимума. Из "немцев" в приличном состоянии только "Корсы", которые маловаты для семейных задач. Из "японцев" выбирать просто не из чего: единственный вариант - Nissan Almera Classic с пробегом около 200 тысяч км, сменивший 4-6 хозяев. Неплох выбор "корейцев", но все это либо старенькие Getz и Picanto, либо таганрогский Hyundai Accent. Последний, кстати, как бюджетник очень неплох. Но! Самый большой ассортимент ожидаемо предложила Франция.

Почему "французы"?

Крутить нос не стоит. Именно по причине предвзятого отношения в России к французским машинам, а также из-за большого числа владелиц за рулем этих авто, многие из них сегодня дожили в очень приличном техническом и кузовном состоянии. А самое главное, продаются в хорошем ассортименте за минимальные деньги.

Сразу отфильтровываем "малышей" вроде Peugeot 206 и крепких простачков Renault Sandero. В итоге в подборке остаются две модели: Renault Fluence и Citroen C4. С первыми надо быть внимательным - "Рено" любили в таксопарках, да и в целом за указанные деньги машины продаются подуставшие.

А вот аудитория авангардного для своего времени C4 - кардинально противоположная. Машина пользовалась популярностью у прекрасного пола, а потому пробег в 150 тысяч км у 15-летней машины может быть реальностью. Да и по рукам такие авто в силу ограниченного спроса ходили гораздо меньше. В общем, повторимся, специфическое отношение россиян к "французам" на вторичном рынке для покупателя - огромный плюс. Главный вопрос - состояние.

Для диагностики мы взяли реальную машину из объявления. В продажу выпал красный Citroen C4 2008 года, за который просили ровно 400 тысяч рублей. Что привлекло: оригинальный ПТС всего с двумя владельцами (вернее, конечно, владелицами - машина-то красная) за историю, не считая автосалонов, "зеленая" Автотека с подтвержденным прохождением ТО и без ДТП, что подтвердилось реально двумя крашеными элементами.

Какие проблемы?

Одно из главных достоинств конкретной выбранной модификации - бензиновый двигатель 1.6 серии TU5 (109 л.с.), который не в пример надежнее последовавшего за ним проблемного агрегата EP6 (120 л.с.). При просмотре объявлений выбирать Peugeot или Citroen нужно именно со старым атмосферником - моторы серии TU5 на коммерческих каблучках Berlingo\Partner без особых проблем выхаживают по 300-400 тысяч км.

Главный недостаток - предсказуемо автомат AL4, который никогда не баловал владельцев надежностью. Однако проблемы с ним настолько распространенные, что чинить его, кажется, научились выпускники техникумов из подручных средств. В общем, загоняем машину на подъемник.

Само собой, на чудо никто не рассчитывал: "француз" на автомате возрастом почти в 15 лет и без того очень неплохо сохранился.

Из памяти авто всплыло три ошибки: датчик скорости давал ошибку на ABS, не работал круиз-контроль и главная опасность - автомат предательски сообщал об ошибке по давлению масла.

В подкапотном пространстве усиленно подтекал термостат, который на заре появления Citroen C4 должны были дважды менять по гарантии, но так и не поменяли. При этом видимых следов перегрева мотора и его вскрытия, слава богу, не наблюдалось.

"По железу" внимания требовала вся задняя часть: под замену шли амортизаторы, сайлент-блоки задней балки и тормозные диски, которые меняются сразу со ступичными подшипниками и, конечно, колодками.

Из мелочей: не горела одна противотуманка, не работали омыватели фар, не работало правое зеркало и, что хуже, блок кнопок стеклоподъемников водительской двери. Кроме того, была сломана ручка крышки бардачка, из-за которой он либо не открывался, либо не закрывался.

В общем, для любого неосведомленного автовладельца - ушатанное ведро. Однако для человека более-менее разбирающегося в технике проблема ровно одна - ошибка по давлению масла в автомате.

Сколько стоит это все отремонтировать?

Первым делом приводим в порядок всю мелочевку - самое дешевое и быстрое в ремонте. Омыватели фар предсказуемо не работали из-за выдернутого предохранителя - так поступали прошлые владельцы для экономии омывающей жидкости.

Противотуманная фара оказалась цела, просто поврежден ее штекер, который был заменен за 250 рублей. Блок стеклоподъемников и механизм правого зеркала куплен на разборке суммарно за 2500 рублей и заменен самостоятельно за 20 минут. Еще в 500 рублей обошлась ручка бардачка, но ее установка - крайне проблематичное мероприятие из-за бестолково сделанного механизма, придется помучиться.

Вторым делом приводим в порядок электронику. Круиз-контроль удалось реанимировать через 10 минут за 500 рублей: опять же предсказуемо не работал концевик педали тормоза - так называемая "лягушка". Самая большая проблема - замена датчика скорости, что обошлось вместе с работой в 3500 рублей.

Итого за пару часов работы и 7250 рублей была исправлена половина проблем Citroen C4.

Второй этап - "слесарка". Тут уже придется потратиться заметно основательнее. Главное внимание термостату. Экономить тут нельзя и лучше всего ставить модернизированный оригинал, благо он не очень дорогой - около 5000 рублей. Еще в 3000-4000 рублей обойдется его замена вместе с заменой антифриза.

Оригинальные тормозные диски со встроенными ступичными подшипниками очень дорогие - 20 000 рублей за пару, смысла ставить нет. Самые распространенные "бошевские" вдвое дешевле, плюс колодки и работа. Отличные "каябовские" амортизаторы обойдутся в 12 000 за пару. Оригинальные сайлентблоки задней балки - еще 5000 рублей за пару.

Итого: около 30 000 рублей уйдет на очень качественные запчасти (можно выбрать и попроще) и еще около 15 000 рублей на замену всего перечисленного, благо работы по задней подвеске и тормозам идут комплексом, что удешевляет процесс.

Остается главная проблема - автомат, будь он неладен, AL4. Проверка его работоспособности и замер давления приносят хорошие новости. Давление оказывается на нижней границе нормы, а вылет в ошибку происходит исключительно "на холодную". При 10-15 минутном прогреве все признаки неисправностей исчезают и больше не беспокоят.

Что плохо: поскольку проблема вылезла, значит дальше она будет усугубляться. Что хорошо: экстренного ремонта автомат не требует. Отделаться можно недорого: вылет ошибки "на холодную" и толчки при переключениях с 1-ой на 2-ю передачу свидетельствуют о нарушении герметичности системы подключения фрикционов барабана Е1, что устраняется заменой всех необходимых уплотнителей в коробке, а также втулки барабана. Некоторые умельцы проводят такую операцию даже без съема коробки. По запчастям это около 5000 рублей, плюс их замена.

Если же машина покупается надолго, то есть смысл делать все по полной программе с заменой клапанов гидроблока - переборка коробки AL4 в таком режиме под ключ обойдется в 25-30 тысяч рублей.

Выводы

Для того, чтобы привести Citroen C4 2008 года выпуска стоимостью 400 000 рублей в полный порядок уйдет: 35-45 тысяч рублей на переборку ходовой, тормозов и необходимые работы под капотом, от 10 до 30 тысяч рублей на полный ремонт автомата, около 10 тысяч рублей на разную мелочевку. Итого под ключ: 75-85 тысяч рублей.

Плюс, конечно же, не стоит забывать про обязательное при покупке ТО - еще 7-10 тысяч рублей. А также легкую "косметику" в виде химчистки кресел и мойки люкс, что обойдется около 5000 рублей.