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8 часов назад

Машина на приколе: долго ли протянет аккумулятор и как его спасти

Car.ru

Если автомобиль длительное время простаивает, важно обращать внимание на его отдельные узлы и агрегаты. Особого внимания требует аккумуляторная батарея, которая всегда должна находиться в исправном состоянии. Длительность хранения АКБ без подзарядки может отличаться - это зависит от вида батареи.

Машина на приколе: долго ли протянет аккумулятор и как его спасти
Фото: Car.ruCar.ru

От чего зависит срок хранения. Разряд аккумуляторной батареи определяется типом конструкции и легирования пластин. К примеру, стандартные сурьмяные батареи, которые использовались ранее, разряжаются быстрее всего. Срок их хранения без подзарядки ограничен 4 месяцами. Более современные батареи, которые имеют кальциевое, серебряное легирование пластин, способны храниться без зарядки до 8 месяцев. Если аккумулятор расположен в автомобиле, стоит обратить внимание и на то, чтобы в системе не было утечек.

К примеру, АКБ имеет емкость 70 А-ч, а ток потребления равен 20 мА. Для полного разряда потребуется 3500 часов. Если же в системе есть утечка 100 мА, аккумулятор разрядится уже через месяц. На данный показатель может оказать влияние и температура окружающей среды.

Правильное хранение. Кислотные стартерные батареи нуждаются в правильной организации хранения. Данные устройства должны пребывать с заряженном состоянии. Лучше всего использовать для хранения прохладное помещение с хорошей вентиляцией. Периодически автомобилисту стоит контролировать напряжение на клеммах, плотность и уровень электролита.

Чтобы отправить АКБ на хранение, следует придерживаться определенного порядка подготовки. Первым делом снимается батарея, очищаются клеммы и корпус, а стенки протираются пищевой содой. После этого элемент следует зарядить до 12,6 вольт. Остается только найти место для его размещения и периодически проверять параметры. Если соблюдать такие правила, можно увеличить эксплуатационный ресурс стартерной батареи.

Автоэксперт,
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