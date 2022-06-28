Машина на приколе: долго ли протянет аккумулятор и как его спасти

Если автомобиль длительное время простаивает, важно обращать внимание на его отдельные узлы и агрегаты. Особого внимания требует аккумуляторная батарея, которая всегда должна находиться в исправном состоянии. Длительность хранения АКБ без подзарядки может отличаться - это зависит от вида батареи.

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От чего зависит срок хранения. Разряд аккумуляторной батареи определяется типом конструкции и легирования пластин. К примеру, стандартные сурьмяные батареи, которые использовались ранее, разряжаются быстрее всего. Срок их хранения без подзарядки ограничен 4 месяцами. Более современные батареи, которые имеют кальциевое, серебряное легирование пластин, способны храниться без зарядки до 8 месяцев. Если аккумулятор расположен в автомобиле, стоит обратить внимание и на то, чтобы в системе не было утечек.

К примеру, АКБ имеет емкость 70 А-ч, а ток потребления равен 20 мА. Для полного разряда потребуется 3500 часов. Если же в системе есть утечка 100 мА, аккумулятор разрядится уже через месяц. На данный показатель может оказать влияние и температура окружающей среды.

Правильное хранение. Кислотные стартерные батареи нуждаются в правильной организации хранения. Данные устройства должны пребывать с заряженном состоянии. Лучше всего использовать для хранения прохладное помещение с хорошей вентиляцией. Периодически автомобилисту стоит контролировать напряжение на клеммах, плотность и уровень электролита.