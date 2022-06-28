Что делать, если авто сзади создает опасную ситуацию

В плохую погоду сложность управления транспортным средством может возрастать. Дорога, покрытая водой или густой туман - все это требует повышенной концентрации и соблюдения безопасной дистанции. Но на дорогах все еще можно встретить безответственных автомобилистов, которые постоянно прижимаются сзади.

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Среди большого количества автомобилистов есть определенная группа - те, которые не знают, что такое безопасная дистанция. Они торопятся и стараются подгонять других участников дорожного движения. Но суета на проезжей части может привести к непредсказуемым последствиям. Такое поведение на мокрой дороге может стать причиной цепного эффекта и закончиться целой вереницей ДТП.

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Предотвратить подобные ситуации можно, если соблюдать ряд рекомендаций. Самое простое решение для водителя, в спину которому “дышит” другой автомобилист, уступить дорогу для совершения обгона. Для этого следует постепенно замедляться, сигнализируя об этом оптикой или жестами. Лучше всего избегать резких маневров, чтобы не допустить столкновения. Но перед этим нужно убедиться, что на данном участке допускается совершать обгон.

Второй способ - немножко придавить педаль тормоза, чтобы загорелись фонари стоп-сигнала. После нескольких повторных торможений автомобилист позади может понять, что пора соблюдать более безопасную дистанцию на дороге. Все действия автомобилистов в это время должны быть предсказуемыми.

Слепит фарами. В темное время года ДТП происходят гораздо чаще, так как автомобилисты ослепляют друг друга фарами. Такое происходит даже с автомобилями в попутном направлении. Водитель включает дальний свет и едет с ним, не думая о других участниках дорожного движения. В результате человек, который передвигается впереди, теряет способность что-либо видеть на дороге - его слепит от зеркал. Даже секундная потеря внимания может стать причиной аварии.

Указать автомобилисту на то, чтобы он выключил дальний свет, можно несколькими способами - использовать аварийную сигнализацию или плавно сбросить скорость и пропустить проблемный транспорт. Еще один способ - использовать зеркала заднего вида с функцией затемнения.