Куда сдать старые покрышки: советы и рекомендации

Если ранее автомобилисты выбрасывали старые шины на свалку и даже сжигали их, загрязняя окружающую среду, то сейчас их можно утилизировать, при этом получить денежное вознаграждение. Отработанные шины принимают перерабатывающие заводы.

Фото: car.ru car.ru

В настоящее время только 20% старых использованных шин уходит в утиль. Зачастую их просто выбрасывают или сжигают, при сжигании покрышек начинают вырабатываться вредные вещества, токсиканты, тяжелые металлы. Скопление автомобильных покрышек на свалках приводит к загрязнению окружающей среды, резина не подвергается действию внешних факторов и разлагается в течение 150 лет. Все это вредит не только среде, но и здоровью человека.

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Где используют переработанные покрышки. Между тем, резиновые изделия можно переработать и использовать повторно. Из одной тонны старых автомобильных покрышек можно получить 600 000 кг вторсырья, которое используется в разных сферах:

Автопромышленность: для создания новых покрышек.Строительная промышленность: создание битума, резины, гидроизоляционных материалов.Обувная промышленность: для создания подошвы, водонепроницаемой обуви.

Также из переработанных шин делают спортивный инвентарь, ограждающие конструкции, садовую мебель. Резиновую крошку используют для покрытия спортивных и детских площадок, добавляют в асфальтовую смесь, тротуарную плитку.

Сдать шины можно в следующие организации:

Отработанную резину бесплатно принимают организации по защите природы. Если нет цели заработать на утилизации старых покрышек, можно выбрать такой вариант.Продать использованные покрышки можно с помощью интернет ресурсов, где публикуют объявления о купле или продаже шин, отработавших свой срок.Существуют посредники, которые скупают шины с целью последующей перепродажи. Они принимают резину, сортируют ее, а затем перепродают другим организациям.Старыми шинами занимаются перерабатывающие предприятия.Скупкой покрышек занимаются автосервисы, взамен предлагая автомобилисту скидки, выгодные предложения и прочие привилегии.

Во многих городах есть компании, которые занимаются скупкой старых шин. Данные о них можно найти в интернете.