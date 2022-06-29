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9 часов назад

Нужен ли на самом деле ближний свет днем?

Car.ru

Многие автомобилисты в России сомневаются в целесообразности использования фар ближнего света в дневное время суток. Привычка включать оптику должна формироваться еще в автошколе. Несмотря на это, в транспортном потоке можно увидеть большое количество водителей, которые нарушают Правила.

Нужен ли на самом деле ближний свет днем?
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Российское законодательство устанавливает, что легковой автомобиль должен передвигаться по дороге только с включенным ближним светом фар. Это не зависит от времени суток или погодных условий. Кроме того, требование должно выполняться как на трассе, так и в населенном пункте.

Скорость современных транспортных средств значительно выросла, поэтому в большинстве случаев для совершения обгона требуется участок не менее 500 метров. На таком расстоянии трудно распознать автомобили встречного направления. Усложняется ситуация бликами от солнца и темным цветом кузова. Если не включить фары ближнего света, автомобиль невозможно будет увидеть в зеркала заднего вида. Даже если включены габаритные огни, они не представляют реальной пользы в таких обстоятельствах. Если рассматривать современные автомобили иностранной сборки, они получают в оснащение дневные ходовые огни, которые по яркости можно сопоставить с ближним светом.

В пункте 19,5 ПДД РФ указано, что эксплуатировать транспорт можно только с фарами ближнего света или дневными ходовыми огнями. Если автомобиль будет передвигаться только с габаритными огнями, его владельца ждет штраф в размере 500 рублей.

Специалисты неоднократно проводили эксперименты, чтобы определить видимость транспортных средств без ближнего дальнего света. В сумерки микроавтобус припарковали на обочине на расстоянии в 300 метров. Без ближнего света его можно было рассмотреть. При увеличении дистанции до 1000 метров транспорт потерялся в поле видимости. Ситуация поменялась, когда включили ближний свет.

Автоэксперт,
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