Нужен ли на самом деле ближний свет днем?

Многие автомобилисты в России сомневаются в целесообразности использования фар ближнего света в дневное время суток. Привычка включать оптику должна формироваться еще в автошколе. Несмотря на это, в транспортном потоке можно увидеть большое количество водителей, которые нарушают Правила.

Российское законодательство устанавливает, что легковой автомобиль должен передвигаться по дороге только с включенным ближним светом фар. Это не зависит от времени суток или погодных условий. Кроме того, требование должно выполняться как на трассе, так и в населенном пункте.

Скорость современных транспортных средств значительно выросла, поэтому в большинстве случаев для совершения обгона требуется участок не менее 500 метров. На таком расстоянии трудно распознать автомобили встречного направления. Усложняется ситуация бликами от солнца и темным цветом кузова. Если не включить фары ближнего света, автомобиль невозможно будет увидеть в зеркала заднего вида. Даже если включены габаритные огни, они не представляют реальной пользы в таких обстоятельствах. Если рассматривать современные автомобили иностранной сборки, они получают в оснащение дневные ходовые огни, которые по яркости можно сопоставить с ближним светом.

В пункте 19,5 ПДД РФ указано, что эксплуатировать транспорт можно только с фарами ближнего света или дневными ходовыми огнями. Если автомобиль будет передвигаться только с габаритными огнями, его владельца ждет штраф в размере 500 рублей.