Чем автозапуск может повредить транспортному средству

Автозапуск является довольно удобной и доступной функцией для многих современных авто. Эксперты рассказали о вреде автозапуска машин.

Автозапуск необходим для осуществления прогрева салона и двигателя авто. Он избавляет от запотевания и образования наледи стекол/зеркал. Ещё эта функция охлаждает салон в случае долгого пребывания авто под солнцем.

Среди недостатков стоит отметить момент, что в случае автозапуска при отсутствии водителя в машине, для автоугнонщиков созданы благоприятные условия для похищения авто: зажигание включено, двигатель запущен и салон прогрет.

В определённых случаях во время активации двигателя в зимний период либо при наличии АКБ, которая частично заряжена, напряжение в сети способно окончательно упасть.

Если авто с ручной КПП запускается без наличия в авто водителя, оно может начать самопроизвольное движение по причине неотрегулированного ручного тормоза.

Бывают случаи, когда водитель, выходя из машины, случайно активирует автомобильные дворники. Когда автомобилист активирует автозапуск, начнут работать также дворники. Зимой из-за этого может сгореть электромотор по причине замёрзших стеклоочистителей.

По причине применения дистанционного запуска возможны проблемы с автоматически складываемыми автомобильными зеркалами, которые обледенели. При активации зажигания, система попытается открыть зеркала. В случае их примерзания, моторчик может сгореть.