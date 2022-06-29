С ума сошли: сколько стоит Lada Kalina с пробегом

Lada Kalina считается бюджетным автомобилем, как и вся продукция "АвтоВАЗа". Однако глядя на цены на вторичном рынке такого не скажешь. "Рамблер" изучил объявления на "Авто.ру", чтобы установить, за сколько сейчас предлагают приобрести такую машину в Москве. Речь пойдет о продаже экземпляров, произведенных начиная с 2015 года, с пробегом до 60 тысяч километров.

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Lada Kalina Cross II за 800 тысяч рублей

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Самая высокая цена, по которой предлагают купить такие авто на сайте по состоянию на 29 июня 2022 года — 800 тысяч рублей. Эту сумму хочет получить автор объявления о продаже Lada Kalina Cross II, датированного 7 июня. Пятидверный универсал 2018 года выпуска имеет пробег 29,5 тысячи километров. На машине установлен двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 106 лошадиных сил. Комплектация — Comfort 21947-51-X18. В оригинальном ПТС значатся два владельца.

Lada Kalina II за 700 тысяч рублей

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На 100 тысяч рублей дешевле оценивается Lada Kalina II, произведенная в 2017 году, с пробегом 44,4 тысячи километров. Этот пятидверный универсал оснащен двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 106 лошадиных сил. В объявлении о продаже этой машины, опубликованном 3 июня, говорится, что в оригинале ПТС указан один собственник.

Lada Kalina II за 600 тысяч рублей

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Другая Kaina II, выпущенная в 2018-м, продается за 600 тысяч рублей. Пробег пятидверного универсала с роботизированной коробкой передач — 25 тысяч километров. Мощность 1,6-литрового движка — 106 лошадиных сил. В оригинальном паспорте транспортного средства значится один владелец. Машину пытаются продать с 29 марта.

Lada Kalina II за 580 тысяч рублей

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Еще один вариант — Lada Kalina II 2015 года выпуска с пробегом 15,5 тысячи километров. Хозяин автомобиля выставил его на продажу 19 мая и рассчитывает получить за свое авто 580 тысяч рублей. Пятидверный универсал оснащен 1,6-литровым мотором мощностью 87 лошадиных сил. В оригинале ПТС указан один владелец.

Lada Kalina II за 445 тысяч рублей

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