Какие автомобили "переживут" дефицит запчастей

Некоторые категории автомобилей легко «переживут» нехватку запчастей на российском рынке. Об этом в интервью радио Sputnik заявил президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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«В современных автомобилях заложена программа постепенного устаревания. Сейчас нельзя говорить о надежности немецких марок. То, что Toyota не ломается, – это тоже миф. Не ломаются только самые простые, кондовые автомобили, где ломаться просто нечему», — пояснил Антон Шапарин.

По его мнению, самые надежные машины – это старые американские автомобили. У них простые двигатели и коробки передач. Детали в этих машинах предназначены для тяжелейших условий эксплуатации. В частности, надежностью могут похвастаться модели Ford и Chevrolet 2000-х годов.

Эксперт также отметил, что корейским и китайским автомобилям, а также моделям Renault тоже не грозит нехватка запчастей, так как их свободно привозят в Россию.