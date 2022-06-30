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7 часов назад

Новости автомира: автоэксперт назвал автомобили, которые "переживут" дефицит запчастей

Газета.Ruиещё 1

Некоторые категории автомобилей легко «переживут» нехватку запчастей на российском рынке. Об этом в интервью радио Sputnik заявил президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Какие автомобили "переживут" дефицит запчастей
Фото: DepositphotosDepositphotos

«В современных автомобилях заложена программа постепенного устаревания. Сейчас нельзя говорить о надежности немецких марок. То, что Toyota не ломается, – это тоже миф. Не ломаются только самые простые, кондовые автомобили, где ломаться просто нечему», — пояснил Антон Шапарин.

По его мнению, самые надежные машины – это старые американские автомобили. У них простые двигатели и коробки передач. Детали в этих машинах предназначены для тяжелейших условий эксплуатации. В частности, надежностью могут похвастаться модели Ford и Chevrolet 2000-х годов.

Эксперт также отметил, что корейским и китайским автомобилям, а также моделям Renault тоже не грозит нехватка запчастей, так как их свободно привозят в Россию.

Люксовые автомобили не пострадают от дефицита запчастей благодаря кошелькам своих владельцев, добавил Антон Шапарин. По его мнению, для таких машин комплектующие будут ввозить обходными путями по очень высокой цене.

Автоэксперт,Renault,Chevrolet,Toyota,Антон Шапарин,Ford,
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