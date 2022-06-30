Что такое аквапланирование, и как с ним бороться

Аквапланирование, или водяной клин — опасный эффект, который может возникнуть, если машина на большой скорости движется по покрытой водой дороге. Одно или несколько колес теряют сцепление с покрытием, и автомобиль становится неуправляемым. Рассказываем, как предотвратить аквапланирование, и что делать, если оно все же началось.
К образованию водяного клина могут привести несколько причин. Вот они:
Главный фактор, который повышает риск аквапланирования — слишком большая скорость, пишет издание "Колеса.ru". Разумеется, не стоит влетать на 100 километрах в час в огромную лужу, но в целом каких-то конкретных ограничений по скорости в данном случае не существует. Единственное требование безопасности — скорость должна соответствовать дорожным условиям.
Покрышка имеет специальные канавки, через которые вода отводится от пятна контакта — места, где шина сцепляется с дорогой. Канавки рассчитаны на отведение определенного количества жидкости. Когда автомобиль очень быстро въезжает в лужу, в ложбины попадает слишком много воды, и они могут не справиться со своей задачей. В результате колеса всплывают.
Разумеется, если лужа слишком глубокая, никакая покрышка не справится с водоотведением. При определенной скорости и толщине слоя воды аквапланирование будет неизбежным.
Это третий по важности фактор, влияющий на появление водяного клина. Чем меньше глубина ламелей и канавок, тем хуже они отводят жидкость. Разумеется, изношенная шина менее эффективна в борьбе с аквапланированием, чем новая. Кроме того, некоторые водители в погоне за максимальным сцеплением на сухом покрытии ставят специальную спортивную резину — слики и полуслики. Такие покрышки не подходят для езды по мокрой дороге и плохо помогают предотвратить аквапланирование.
К факторам, влияющим на появление водяного клина, относятся также давление в шине, техническое состояние подвески, вес автомобиля. Играет роль и качество дорожного покрытия. Наличие неровностей, в которых может накапливаться жидкость, повышает риски. Особую опасность представляют колеи, заполненные дождевой водой.
Пониженное давление внутри покрышек приводит к тому, что при встрече с водяной преградой колесо не будет "разрезать" ее, а просто промнется, и вода останется в пятне контакта.
Неисправные амортизаторы, не имеющие достаточной жесткости и упругости, дополнительно усугубляют неспособность машины «прижиматься» к дороге.
Что касается веса автомобиля, то тут все очевидно: легкая машина имеет больше шансов всплыть над слоем воды.
Итак, чтобы не допустить аквапланирования, нужно:
Когда машина быстро въезжает в воду одним колесом, мгновенно возрастает сопротивление движению и — как следствие — резко падает скорость. Это сопровождается ударом, от которого руль может выбить из рук водителя, и авто совершит непроизвольный разворот.
Машина может развернуться, если в воду въехали два колеса. Аквапланирование всех четырех колес бывает крайне редко.
При непроизвольном развороте рекомендуется держать руль обеими руками в положении "10-2" или "9-3" (как на циферблате часов), плотно фиксируя обод кистями.
Пытаясь вернуть контроль над ситуацией, водители часто поворачивают руль. В случае, если всплыли передние колеса, машина не реагирует на такие действия. Однако когда сцепление появляется вновь, может возникнуть повторный занос в ту сторону, куда повернуты колеса. В такой ситуации нужно корректировать занос короткими поворотами руля с небольшим углом, возвращая его в положение "прямо". Это необходимо сделать, чтобы избежать рывка в сторону при выезде из лужи.
Чтобы аквапланирование прекратилось, рекомендуется отпустить педаль газа. При торможении двигателем скорость быстро снизится. Если у вашего автомобиля задний привод, можно плавно (но не резко!) притормозить. На переднеприводной машине такое действие может привести к мгновенной блокировке колес и глушению двигателя.