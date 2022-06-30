Что такое аквапланирование, и как с ним бороться

Аквапланирование, или водяной клин — опасный эффект, который может возникнуть, если машина на большой скорости движется по покрытой водой дороге. Одно или несколько колес теряют сцепление с покрытием, и автомобиль становится неуправляемым. Рассказываем, как предотвратить аквапланирование, и что делать, если оно все же началось.

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Из-за чего возникает аквапланирование

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К образованию водяного клина могут привести несколько причин. Вот они:

1. Чрезмерная скорость

Главный фактор, который повышает риск аквапланирования — слишком большая скорость, пишет издание "Колеса.ru". Разумеется, не стоит влетать на 100 километрах в час в огромную лужу, но в целом каких-то конкретных ограничений по скорости в данном случае не существует. Единственное требование безопасности — скорость должна соответствовать дорожным условиям.

Покрышка имеет специальные канавки, через которые вода отводится от пятна контакта — места, где шина сцепляется с дорогой. Канавки рассчитаны на отведение определенного количества жидкости. Когда автомобиль очень быстро въезжает в лужу, в ложбины попадает слишком много воды, и они могут не справиться со своей задачей. В результате колеса всплывают.

2. Толщина водяного слоя

Разумеется, если лужа слишком глубокая, никакая покрышка не справится с водоотведением. При определенной скорости и толщине слоя воды аквапланирование будет неизбежным.

3. Остаточная глубина протектора

Это третий по важности фактор, влияющий на появление водяного клина. Чем меньше глубина ламелей и канавок, тем хуже они отводят жидкость. Разумеется, изношенная шина менее эффективна в борьбе с аквапланированием, чем новая. Кроме того, некоторые водители в погоне за максимальным сцеплением на сухом покрытии ставят специальную спортивную резину — слики и полуслики. Такие покрышки не подходят для езды по мокрой дороге и плохо помогают предотвратить аквапланирование.

4. Другие причины

К факторам, влияющим на появление водяного клина, относятся также давление в шине, техническое состояние подвески, вес автомобиля. Играет роль и качество дорожного покрытия. Наличие неровностей, в которых может накапливаться жидкость, повышает риски. Особую опасность представляют колеи, заполненные дождевой водой.

Пониженное давление внутри покрышек приводит к тому, что при встрече с водяной преградой колесо не будет "разрезать" ее, а просто промнется, и вода останется в пятне контакта.

Неисправные амортизаторы, не имеющие достаточной жесткости и упругости, дополнительно усугубляют неспособность машины «прижиматься» к дороге.

Что касается веса автомобиля, то тут все очевидно: легкая машина имеет больше шансов всплыть над слоем воды.

Итак, чтобы не допустить аквапланирования, нужно:

выбирать адекватную скорость при движении по мокрой дороге;

не въезжать в лужи на быстром ходу;

учитывать состояние дорожного полотна;

преодолевать водные препятствия по прямой (в этом случае канавки более эффективно отводят воду).

Что делать, если водяной клин все же возник

Когда машина быстро въезжает в воду одним колесом, мгновенно возрастает сопротивление движению и — как следствие — резко падает скорость. Это сопровождается ударом, от которого руль может выбить из рук водителя, и авто совершит непроизвольный разворот.

Машина может развернуться, если в воду въехали два колеса. Аквапланирование всех четырех колес бывает крайне редко.

При непроизвольном развороте рекомендуется держать руль обеими руками в положении "10-2" или "9-3" (как на циферблате часов), плотно фиксируя обод кистями.

Пытаясь вернуть контроль над ситуацией, водители часто поворачивают руль. В случае, если всплыли передние колеса, машина не реагирует на такие действия. Однако когда сцепление появляется вновь, может возникнуть повторный занос в ту сторону, куда повернуты колеса. В такой ситуации нужно корректировать занос короткими поворотами руля с небольшим углом, возвращая его в положение "прямо". Это необходимо сделать, чтобы избежать рывка в сторону при выезде из лужи.