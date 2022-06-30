5 летних ошибок: как нельзя ухаживать за автомобилем

В процессе эксплуатации автомобиль интенсивно покрывается пылью, ЛКП постепенно выгорает на солнце, а на лобовом стекле появляются жирные пятна, которые образуют блики. Поэтому мыть автомобиль рекомендуется как можно чаще, особенно в летний сезон. Есть распространенные ошибки, которые автомобилисты допускают в уходе за транспортом.
Сухая чистка. Важное условие исправной эксплуатации транспортного средства - поддержание порядка. Нельзя протирать кузов автомобиля сухой тряпкой, так как она может наносить повреждения поверхности. Мелкая пыль, которая оседает на материале, действует в роли абразива. Внешний вид автомобиля после таких процедур будет ухудшаться с каждым разом.
Перепад температур. Под воздействием солнечных лучей кузов автомобиля стремительно нагревается. Несмотря на такое положение, многие владельцы в летний сезон предпочитают мыть автомобиль холодной водой. Резкий перепад температур может негативно сказываться на состоянии ЛКП - появляются небольшие трещины, развиваются очаги коррозии. В некоторых случаях это заканчивается даже растрескиванием лобового стекла. Поэтому для мытья лучше использовать теплую воду.
Напор. Подкапотное пространство, как и кузов автомобиля, следует поддерживать в чистоте. Но под капотом современного транспорта расположено большое количество датчиков и прочих электронных систем. Если использовать для мойки напор с высоким давлением, можно нанести повреждения проводке и радиатору. Кроме того, это скажется на состоянии ЛКП автомобиля.
Сушка под солнцем. Чтобы сэкономить денежные средства или время, многие автомобилисты оставляют транспорт высыхать на солнце. Но капли, которыми покрыта поверхность, превращаются в подобие линзы - они усиливают эффект солнечных лучей. В результате на ЛКП образуются выгоревшие пятна, которые невозможно убрать без перекраски.
Губка из поролона. Не рекомендуется мыть весь автомобиль обычной поролоновой губкой. Лучше всего использовать специальные материалы, которые подходят для мойки транспортных средств. Для очистки стекол применяют мягкие салфетки, которые впитывают влагу. Для протирания колес используется щетка.