5 летних ошибок: как нельзя ухаживать за автомобилем

В процессе эксплуатации автомобиль интенсивно покрывается пылью, ЛКП постепенно выгорает на солнце, а на лобовом стекле появляются жирные пятна, которые образуют блики. Поэтому мыть автомобиль рекомендуется как можно чаще, особенно в летний сезон. Есть распространенные ошибки, которые автомобилисты допускают в уходе за транспортом.

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Сухая чистка. Важное условие исправной эксплуатации транспортного средства - поддержание порядка. Нельзя протирать кузов автомобиля сухой тряпкой, так как она может наносить повреждения поверхности. Мелкая пыль, которая оседает на материале, действует в роли абразива. Внешний вид автомобиля после таких процедур будет ухудшаться с каждым разом.

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Перепад температур. Под воздействием солнечных лучей кузов автомобиля стремительно нагревается. Несмотря на такое положение, многие владельцы в летний сезон предпочитают мыть автомобиль холодной водой. Резкий перепад температур может негативно сказываться на состоянии ЛКП - появляются небольшие трещины, развиваются очаги коррозии. В некоторых случаях это заканчивается даже растрескиванием лобового стекла. Поэтому для мытья лучше использовать теплую воду.

Напор. Подкапотное пространство, как и кузов автомобиля, следует поддерживать в чистоте. Но под капотом современного транспорта расположено большое количество датчиков и прочих электронных систем. Если использовать для мойки напор с высоким давлением, можно нанести повреждения проводке и радиатору. Кроме того, это скажется на состоянии ЛКП автомобиля.

Сушка под солнцем. Чтобы сэкономить денежные средства или время, многие автомобилисты оставляют транспорт высыхать на солнце. Но капли, которыми покрыта поверхность, превращаются в подобие линзы - они усиливают эффект солнечных лучей. В результате на ЛКП образуются выгоревшие пятна, которые невозможно убрать без перекраски.