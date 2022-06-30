Какие автомобили можно «убить» буксировкой

Далеко не всякий автомобиль можно взять на буксир. Машины с АКПП буксировать на большие расстояния крайне нежелательно, буксировка полноприводных моделей исключена при любом типе трансмиссии.

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Транспорт с роботизированной и автоматической коробкой передач, а также с вариатором, не рекомендуется брать на буксир и перемещать такие машины на большие расстояния. И вот почему: при неработающем двигателе элементы автоматизированной трансмиссии недополучают смазку, а значит они перегреваются и быстро выйдут из строя.

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Но и с включенным двигателем буксировка опасна, следует соблюдать ряд ограничений. Рекомендуется выбрать жесткий вариант сцепки, количество трансмиссионного масла нужно регулярно проверять в пути, поскольку оно будет значительно расходоваться.

Для 4-6-ступенчатых АКПП буксировка возможна не более чем на 50 км, при этом следует соблюдать скоростной режим – 40 км/ч.

Селектор ставят в положение «N». В дороге периодически нужно делать получасовые остановки, чтобы остужать коробку передач.

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Полноприводные машины лучше не брать на буксир вовсе. В крайнем случае используют гибкую сцепку, но расстояние должно, на которое транспортируется авто должно быть очень маленьким. К примеру, таким образом можно вытащить авто из сугроба или грязи. Если буксировать авто более чем на 5 километров, сломаются элементы трансмиссии, такие как кардан, муфта и прочие.

Если на авто предусмотрен подключаемый полный привод, то нужно принудительно активировать передний привод, поставив коробку передач на «нейтраль». С постоянным полным приводом задача буксировки будет решаться гораздо сложнее. Такую машину берут на буксир только в крайнем случае, если нет возможности вызвать эвакуатор. Здесь придется отсоединить кардан, обеспечив ход колес, которые не являются ведущими. Стоит отметить, что для проведения подобных манипуляций нужно иметь соответствующие знания и навыки.

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