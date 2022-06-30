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9 часов назад

Как автолюбители с помощью Coca-Cola очищают систему охлаждения?

Car.ru

Система охлаждения силового агрегата сделана по типу замкнутого контура. При этом нужно периодически проводить её очистку. Некоторые автолюбители для этого используют Coca-Cola.

Как автолюбители с помощью Coca-Cola очищают систему охлаждения?
Фото: Car.ruCar.ru

Вредные отложения и всевозможные остаточные продукты по причине использования антифриза забивают со временем каналы и трубки. Если не проводить чистку радиатора и системы охлаждения, возможны поломки помпы, печки, насоса и силового агрегата.

Некоторые автолюбители для очищения системы охлаждения используют Coca-Cola. Всего потребуется около 10 литров такого популярного напитка, в зависимости от объёма системы. Лучше выбирать «Кока-Колу» с минимальным содержанием сахара, так как он негативно влияет на оборудование в ходе промывки.

Вначале следует освободить систему авто от антифриза. Машину размещают обычно на яме. Под транспортное средство подставляется металлическая либо пластиковая емкость. Далее снимается пробка и жидкость начнёт вытекать. Для опустошения системы потребуется около 15 мин. Затем расширительный бачок наполняется Coca-Cola.Жидкость заливается до середины, крышку накручивать не нужно. Далее запускается двигатель, который работает вхолостую около 10 мин. Таким образом напиток освободится от газов. После этого закручивается пробка. Далее следует в обычном городском режиме намотать до 80 км.

Слив жидкости осуществляется по обычной стандартной схеме. Далее в систему нужно залить дистиллированную воду и осуществить вторичную промывку. Она поможет избавиться от оставшегося в системе сахара. В конце заливается новый антифриз.

Coca-Cola способна хорошо очищать ржавчину и налёт, который покрывает каналы и трубки. Этому способствуют лимонная и ортофосфорная кислота, которые содержатся в этом напитке.

Стоит отметить, что данный способ является менее эффективным в сравнении со специализированной химической продукцией. Однако этот метод более экономичный.

Автоэксперт,Coca-Cola,
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