Техобслуживание автомобилей в России подорожало до 60%

Стоимость техобслуживания (ТО) автомобилей у официальных дилеров с начала 2021 года подскочила на 30–60%. Об этом «Секрету фирмы» рассказали участники рынка. Они связывают повышение цен с удорожанием логистики, сырья, аренды, а также с изменением курса валют.

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По мнению экспертов, на этом фоне россияне начнут бережнее относиться к своим авто и дольше ими пользоваться.

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«В среднем цены на запчасти выросли от 30 до 60% в зависимости от марки автомобиля. Стоимость услуг автосервисов в среднем поднялась на 25–28%», — рассказал представитель международной сети автосервисов Fit Service Алексей Кошляков.

К примеру, запчасти для автомобилей из масс-сегмента Hyundai Solaris и Kia Rio с января по июнь в среднем подорожали на 46%, до 13 166 рублей.

Сильнее всего выросли в цене тормозные колодки — на 65%. Литр моторного масла 5W-30 Profi SN/CF (для бензиновых и дизельных двигателей) стал дороже на 40% и теперь стоит 1222 рубля. Стоимость запчастей для более премиального BMW 5 серии увеличилась на 27,4%, до 25 508 рублей, следует из данных, предоставленных Fit Service.

Из услуг, которые предоставляют автосервисы, сильнее всего цены выросли на замену воздушного фильтра (+51%, до 348 рублей) и фильтра салона (+25%, 613 рублей).

По оценке дилерской компании «Автодом», с мая 2021 года по май 2022-го стоимость ТО у официальных дилеров в среднем выросла на 60%. Речь идёт прежде всего о премиальных марках авто. Как рассказали в компании, после ухода с российского рынка производителей смазочных материалов Castrol и Shell отечественные поставщики подняли стоимость технических жидкостей в среднем на 30%.

Кроме того, рынок заполонили неоригинальные фильтры разного качества, оригинальные же запчасти подскочили в цене на 50–60%. То же произошло с тормозными колодками. Весь год стремительно дорожала и работа мастеров — стоимость нормо-часа выросла на 25–30%, сообщили в «Автодоме».

«Очевидно, что срок владения автомобилем будет расти, люди будут вынуждены чаще обращаться за плановым профилактическим ремонтом. Рынок будет меняться, использование альтернативных запчастей вырастет. Агрегаты будут чаще ремонтировать, нежели менять. Вырастет и доля локальных кузовных ремонтов с использованием альтернативных запчастей», — сказал «Секрету» директор по сервисному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

По словам Алексея Кошлякова, подорожание запчастей объясняется ростом цен на сырьё: металлы, пластик, полимеры и резина на мировых рынках стали дороже минимум в 2–3 раза. К этому добавились сложности с логистикой и санкционные ограничения.

«В будущем эти проблемы приведут к ещё большему удорожанию запчастей. Поэтому относительно сегодняшних цен мы прогнозируем, что до конца года их стоимость вырастет ещё на 20–25%», — добавил представитель Fit Service.