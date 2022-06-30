Кондиционер или открытые окна в машине — что лучше?

Как охладиться в летнюю жару в машине? Есть два варианта — включить кондиционер (при его наличии) или опустить стекла на боковых окнах. Разбираемся, какой способ лучше, и могут ли открытые окна в автомобиле стать полноценной заменой климатической технике.

Фото: bmw.ru bmw.ru

Преимущества и недостатки кондиционеров

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Очевидно, что кондиционер позволяет регулировать температуру так, как нужно вам, чего не скажешь об открытых окнах. Если на улице +30, в машину будет поступать все тот же жаркий воздух. Кроме того, если вы используете климатическое оборудование, в салон не попадет пыль и тополиный пух с улицы. А еще вы не услышите дорожного шума, пишет Carhack.ru.

Немаловажное преимущество кондиционеров — они защищают от запотевания стекол, что улучшает видимость. Кроме того, если в салоне установлена комфортная температура, водитель будет чувствовать себя лучше, и это поможет ему сконцентрироваться на дороге. Таким образом, включенный кондиционер играет роль в обеспечении безопасности.

Как известно, при работающем кондиционере можно простудиться. Это бывает, если поток воздуха слишком сильный и задана низкая температура. Однако такого можно избежать, если правильно отрегулировать климатическую технику, отмечает издание.

Еще одна проблема— вредные бактерии, которые скапливаются в фильтре. Чтобы решить ее, нужно почаще менять фильтрующее устройство, а также выключать кондиционер за 10-15 минут до остановки двигателя. В этом случае испаритель не будет сырым и микроорганизмы не будут накапливаться в фильтре слишком быстро.

Преимущества и недостатки открытых окон

Если вы решили сделать выбор в пользу открытых окон, отказавшись от покупки кондиционера, это поможет вам существенно сэкономить. Риск простудиться тоже будет минимальным. Само собой, теплый летний ветерок — дующий в окно — это приятно. Но могут ли открытые окна полностью заменить кондиционер?

Если вы плохо переносите жару, вам будет тяжело находиться в автомобиле без климатического оборудования. А еще невозможно опустить стекла, если вы едете по пыльной грунтовке — тогда весь сор с улицы будет в вашей машине и легких. Без кондиционера в авто трудно обходиться аллергикам, когда в мае через открытые окна попадает пыльца от растений.

Кроме того, открытые окна мало помогают в пробке, особенно в жаркий день. Если автомобиль ползет по дороге или вообще стоит, эффект будет минимальным. К тому же вам придется дышать выхлопными газами.

Правда ли, что кондиционер прожорливый

На этот счет существуют разные мнения. Как известно, работающий кондиционер повышает расход топлива в машине. Разница может быть ощутимой. Кроме того, включенное климатическое оборудование снижает мощность мотора. Правда, здесь все зависит от разновидности автомобиля. Больше всего страдают от работы кондиционера компактные машинки с маленькими двигателями. На мощных спортивных авто это почти незаметно, пишет журнал «4x4 Club».

Однако стоит учитывать, что открытые окна на больших скоростях тоже повышают расход топлива. Дополнительное сопротивление, которое создается при опущенных стеклах, увеличивает количество потребляемого горючего. Во время коротких поездок разница составляет до 25%. Но расход топлива при работающем кондиционере будет все равно выше. Таким образом, охлаждение с помощью открытых окон будет более экономичным способом.

Получается, что однозначного ответа на вопрос, каким образом лучше охлаждать машину, нет. Чтобы найти решение, нужно учитывать все плюсы и минусы двух способов охлаждения. Если вы очень экономный человек, можно отказаться от покупки кондиционера. Если же в машине постоянно ездят дети и пожилые люди, которые на жаре могут почувствовать себя плохо — без климатической техники не обойтись.

Стоит ли открывать окно при работающем кондиционере

Крайне нерационально ездить одновременно с включенным кондиционером и открытым окном. Климатическое устройство в этом случае не сможет охладить салон, как надо. Однако некоторым людям бывает некомфортно без дополнительного притока свежего (или не очень свежего) воздуха с улицы. В этом случае можно чуть-чуть приоткрыть окно для проветривания: хуже от щелочки не будет, советует "За рулем".

В такой ситуации все зависит от того, какой именно кондиционер установлен в вашей машине. Если это простое устройство, охлаждающее воздух до заданной вручную температуры, оно не сможет понять, что работает впустую из-за открытых окон. В этом случае кондиционер будет трудиться всю дорогу по настроенным в начале пути параметрам, и температура воздушного потока не изменится.