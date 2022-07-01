Удивительные факты о бензине

Бензин — самая обычная субстанция в нашем повседневном обиходе. Водители каждый день заливают топливо в бензобак и не задумываются о том, что с этим веществом могут быть связаны интересные факты и истории. Обычный бензин имеет некоторые свойства, о которых вы, возможно, и не догадывались. Издание "За рулем" собрало несколько любопытных фактов о популярном топливе.

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Бензин чувствителен

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Существует такое понятие, как чувствительность бензина. Правда, это технический термин, а не литературная метафора.

Главная характеристика бензина — его октановое число (ОЧ). Чем оно больше, тем лучше топливо противостоит детонации. Этот показатель измеряют двумя методами — моторным (имитирующим движение по трассе) и исследовательским (создание городских условий). Исследовательское октановое число (ОЧИ) всегда выше, чем моторное (ОЧМ). Разница между ОЧИ и ОЧМ называется чувствительность бензина. Чем она ниже, тем лучше.

В бензине не растворяется сахар

В комедии "Разиня" 1965 года с Луи де Фюнесом в главной роли злоумышленник высыпал в бензобак к своему соседу пачку сахара. Липкая масса, которая получилась в результате, закупорила бензопроводы и фильтры. Однако простой эксперимент, проведенный изданием, показал, что на самом деле сахар в бензине не растворяется. Во время езды "сладкий яд" оседает на дне бензобака. Единственное, что может произойти — сахар растворится в воде, которая присутствует в резервуаре в очень малых количествах.

Бензин — самый популярный товар

Знаете ли вы, что на бензин приходится самый большой товарооборот в мире среди продукции народного потребления? На втором месте в этом рейтинге находится кофе.

Бензин может испортиться

Надолго запасаться бензином не стоит. Согласно ГОСТу, гарантийный срок хранения такого топлива составляет год. При этом бензин, которые делали в прежние времена, был более долговечным. Около 40 лет назад в справочниках говорилось, что срок хранения для марок с 93-й по 98-ю составляет два года в северной зоне, полтора — в средней и полгода — в южной.

Бензин может замерзнуть