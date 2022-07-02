Россиянам дали совет насчет покупки автомобилей

«Я думаю, что с этим следует подождать, чтобы понять, как выровняется рынок, что именно он будет из себя представлять, с точки зрения запчастей, с точки зрения автомобильной индустрии вообще. Потому что нужно понимать, что можно будет эксплуатировать, обслуживать, ремонтировать, где и как это делать», — поделился автоэксперт.