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3 часа назад

Россиянам дали совет насчет покупки автомобилей

Lenta.ruиещё 1

Сейчас не лучший период для приобретения автомобиля, считает автоэксперт Владимир Бахарев. Задуматься о покупке машины стоит тогда, когда стабилизируется рынок, а произойдет это, по его мнению, совсем нескоро. Свой совет специалист дал в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, что с этим следует подождать, чтобы понять, как выровняется рынок, что именно он будет из себя представлять, с точки зрения запчастей, с точки зрения автомобильной индустрии вообще. Потому что нужно понимать, что можно будет эксплуатировать, обслуживать, ремонтировать, где и как это делать», — поделился автоэксперт.

Предсказать, через сколько рынок выровняется сложно.

«Мое сугубо личное предположение, что это займет года полтора-два, не меньше», — подчеркнул специалист.

Ранее на стоянках в Подмосковье сняли с воздуха десятки тысяч невостребованных автомобилей, которые дилерам невыгодно продавать, так как они покупали их по старой цене, и после укрепления курса рубля могут потерять значительную сумму дохода. А специалисты аналитического агентства JD Power обратили внимание на снижение качества выпущенных на рынок в 2022 году автомобилей. По их данным, на каждые 100 электромобилей приходится в среднем 240 поломок.

Автоэксперт,Видео,
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