Пропал ближний свет при рабочем дальнем в автомобиле — что делать

Любая поломка транспортного средства может вывести из равновесия водителя. Особенно неприятно, когда при работающем дальнем свете перестает включаться ближний. Если автомобиль в это время находится на пустынном шоссе, ситуацию нельзя назвать критичной. Но ослепление встречных автомобилистов - опасное явление. Поэтому важно своевременно установить причину дефекта и сделать все для его устранения.

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Ближний свет не работает на одной фаре. В таком случае следует сразу проверить исправность определенной лампочки ближнего света. Как правило, в ней просто перегорает спираль накаливания. Для решения проблемы потребуется только заменить оптический элемент - на такой случай следует перевозить с собой запасные детали. Еще одна причина - сгоревший предохранитель, который потребуется заменить на новый. В некоторых случаях нужно просто пошевелить блок предохранителей, чтобы все заработало. Отсутствие контакта самой лампочки - еще одна причина, которая нуждается в детальной диагностике.

Нет ближнего света на обеих фарах. Если при переключении света ничего не происходит, следует проверить подрулевой переключатель. На нем могут плавиться контакты - потребуется замена электрического узла. Еще одна причина - перегорание. Как правило, лампы быстро выходят из строя, если их используют вместо дневных ходовых огней. Кроме того, спирали световых элементов могут получать повреждения, когда автомобиль передвигается по плохой дороге. От резких маневров и тряски такие элементы просто разрываются. Для устранения проблемы потребуется проводить замену ламп.

Заметим, что в дневное время при эксплуатации транспортного средства следует включать ближний свет или дневные ходовые огни. В противном случае автомобилист рискует получить штраф при остановке сотрудником ГИБДД.