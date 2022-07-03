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2 часа назад

Новости автомира: General Motors готовится к отставке старейшей модели Chevrolet

Motor.ru

Американский концерн General Motors готовится к отставке старейшей модели Chevrolet — коммерческого Express. Шасси, фургоны, грузовички и минивэны семейств Express/Savana разработаны в середине 1990-х, а единственное крупное обновление состоялось в 2002 году. По данным Autoweek, абсолютно новые коммерческие модели дебютируют через три-четыре года, причём General Motors сделает ставку на электромобили на платформе Ultium.

General Motors готовится к отставке старейшей модели Chevrolet
Фото: Chevrolet ExpressChevrolet Express

Завершение без малого тридцатилетнего жизненного цикла Chevrolet Express и GMC Savana логично, ведь коммерческие модели Ford и Ram давно продаются лучше. Однако полный переход на электрокары может дать General Motors конкуретное преимущество, ведь перевод американского парка коммерческих машин на электротягу кажется неизбежным.

Ожидаемое отличие преемников Express/Savana от «компромиссных» электромобилей Ford E-Transit — изначальная разработка вокруг платформы-скейтборда. Американские журналисты считают, что коммерческие модели GM с батареями Ultium смогут предложить автономность около 400 километров и вместимость более 17 кубометров. Для сравнения даже у длиннобазного фургона Ford Transit с высокой крышей вместимость не более 15,3 кубометра.

У General Motors достаточно времени до 2026 года, но инженерам предстоит решить непростую задачу, ведь преемники Express/Savana должны быть привлекательными и для бизнеса, и для госзакупок. В настоящий момент шасси и фургоны Chevrolet Express стоят от 33 тысяч долларов, а электромобили неизбежно окажутся дороже.

Автоэксперт,Chevrolet Express,GMC Savana,Ford Transit,Chevrolet,Ford,
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