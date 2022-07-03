Назван способ избежать покупки поддельных автозапчастей

«Как только именитые бренды ушли с рынка, на их место хлынули почти такие же запчасти, только поддельные. То есть там та же упаковка, только непонятно, кто производитель. С этим приходится сталкиваться — это тормозные колодки, это фильтры и бог знает что, практически любые запчасти, и, естественно, это все плохого качества», — поделился он.