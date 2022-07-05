В каких случаях выпишут штраф за трещину на лобовом стекле

Эксплуатация автомобиля в неисправном состоянии запрещена, сюда же можно отнести и передвижение на автомобиле с трещиной на лобовом стекле, что приводит к снижению обзорности.

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Если руководствоваться Кодексом об административных правонарушениях РФ, в нем отсутствует статья за езду на транспортном средстве с трещиной как ветрового, так и других стекол. Однако, при остановке сотрудником ГИБДД, все же может быть выписан штраф, сославшись на ст. 12.5 КоАП РФ часть 1. Данная статья регламентирует административную ответственность при передвижении на неисправном автомобиле или при наличии условий, препятствующих нормальному управлению ТС.

Согласно части 1 статьи ст. 12.5 КоАП РФ запрещается эксплуатация авто с любыми повреждениями стекла со стороны водителя, а также в области дворников. При выявлении такого повреждении стекла, сотрудник ГИБДД имеет полное право выписать штраф в размере 500 рублей или же если неисправность выявлена впервые, можно ограничиться предупреждением.

Но есть и ряд нюансов, при которых водитель вынужден будет заменить лобовое стекло, не получив за эксплуатацию автомобиля с трещиной на лобовом стекле штрафов. Одним из таких является прохождение технического осмотра транспортного средства. Согласно регламенту о прохождении ТО, автомобиль не может быть допущен к эксплуатации с любыми повреждениями лобового стекла, независимо от того, что это скол: потертость или большая трещина. Перед прохождением ТО автовладелец обязан будет заменить лобовое стекло с видимыми повреждениями на новое, в противном случае ему будет отказано в выдаче диагностической карты до устранения выявленных нарушений.