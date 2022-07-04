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3 часа назад

Психолог рассказал, как сбить агрессию автохама

Газета.Ru

Расслабленный человек, у которого есть склонность к хамству, может непременно начать его проявлять в общении с окружающими, заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» заведующий кафедрой социальной психологии КФУ им. Вернадского, доктор психологических наук Евгений Черный.

Психолог рассказал, как сбить агрессию автохама
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Вырываясь из привычного окружения, человек выходит из тех рамок, в которые он обычно помещен, оказывается в новой ситуации свободы, моря и отдыха и расслабляется. Тот, кто расслабился, и у него внутри есть склонность к хамству, начинает его проявлять», — пояснил Евгений Черный.

По его словам, если на дороге произошла встреча с автохамом, то лучше всего пропустить его вперед и не ввязываться в опасное состязание. Если есть возможность остановиться, то лучше это сделать. Если же избежать ДТП не получилось, то необходимо разбираться в ситуации максимально спокойно и не поддаваться на провокации.

Если же оппонент настроен агрессивно, необходимо позвонить в полицию, назвать номер автомобиля и описать ситуацию, так, чтобы автохам слышал разговор.

Психолог подчеркнул, что агрессия, злость и обида очень разрушительно влияют на человека.

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