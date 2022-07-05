Бесконтактное ДТП: что это и кто возмещает ущерб?

Бесконтактное ДТП - самое неприятное, что может произойти с автомобилистом. Главная причина такого явления - несоблюдение Правил дорожного движения. Для аварии не всегда нужно столкновение двух транспортных средств. В таких обстоятельствах процедура определения вины значительно усложняется.
Если внимательно изучить законодательство РФ, найти определения “бесконтактного ДТП” не получится. На дороге нередко возникают ситуации, когда автомобилисты подрезают друг друга, чтобы проехать быстрее или перестроиться в другой ряд. Но выполнение экстренных маневров несет прямую опасность для всех участников дорожного движения. К примеру, водитель, которого подрезали, может отправиться в ограждение или кювет. Бесконтактной такая авария называется из-за того, что авария есть, но контакта между автомобилями не было.
Самая сложная процедура в таком случае - определение виновного. Как правило, автомобилисты, по вине которых происходят такие ситуации, быстро скрываются с места ДТП. Поэтому важно вовремя установить марку и регистрационный номер транспортного средства. Данные сведения позволят сотрудникам ГИБДД установить автомобиль и личность владельца, чтобы привлечь его к ответственности. Лучше всего иметь на такой случай в салоне автомобиля видеорегистратор. Если такого оборудования в машине нет, можно воспользоваться помощью свидетелей. В крупных городах можно найти видеозаписи с уличных камер.
В современных условиях можно самостоятельно узнать сведения о полисе виновника. Для этого следует на сайте РСА ввести номер транспортного средства и получить сведения об автомобиле, регионе использования.
В случае с бесконтактным ДТП, процедура оформления выплат представлена иначе. Пострадавший должен предъявить страховой компании виновника требование о выплате компенсации. Это объясняется тем, что между машинами не было прямого контакта. Если потерпевший обратится в компанию, в которой оформлял собственный полис, ему откажут в выплатах. Документы по ДТП должны быть переданы в срок до 5 дней. В пакет входит заявление о выплате, копия паспорта пострадавшего, ПТС, СТС, результат оценки, документы от ГИБДД, реквизиты банковского счета.