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3 часа назад

Бесконтактное ДТП: что это и кто возмещает ущерб?

Car.ruиещё 1

Бесконтактное ДТП - самое неприятное, что может произойти с автомобилистом. Главная причина такого явления - несоблюдение Правил дорожного движения. Для аварии не всегда нужно столкновение двух транспортных средств. В таких обстоятельствах процедура определения вины значительно усложняется.

Бесконтактное ДТП: что это и кто возмещает ущерб?
Фото: Антон Денисов/РИА «Новости»Антон Денисов/РИА «Новости»

Если внимательно изучить законодательство РФ, найти определения “бесконтактного ДТП” не получится. На дороге нередко возникают ситуации, когда автомобилисты подрезают друг друга, чтобы проехать быстрее или перестроиться в другой ряд. Но выполнение экстренных маневров несет прямую опасность для всех участников дорожного движения. К примеру, водитель, которого подрезали, может отправиться в ограждение или кювет. Бесконтактной такая авария называется из-за того, что авария есть, но контакта между автомобилями не было.

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Самая сложная процедура в таком случае - определение виновного. Как правило, автомобилисты, по вине которых происходят такие ситуации, быстро скрываются с места ДТП. Поэтому важно вовремя установить марку и регистрационный номер транспортного средства. Данные сведения позволят сотрудникам ГИБДД установить автомобиль и личность владельца, чтобы привлечь его к ответственности. Лучше всего иметь на такой случай в салоне автомобиля видеорегистратор. Если такого оборудования в машине нет, можно воспользоваться помощью свидетелей. В крупных городах можно найти видеозаписи с уличных камер.

В современных условиях можно самостоятельно узнать сведения о полисе виновника. Для этого следует на сайте РСА ввести номер транспортного средства и получить сведения об автомобиле, регионе использования.

В случае с бесконтактным ДТП, процедура оформления выплат представлена иначе. Пострадавший должен предъявить страховой компании виновника требование о выплате компенсации. Это объясняется тем, что между машинами не было прямого контакта. Если потерпевший обратится в компанию, в которой оформлял собственный полис, ему откажут в выплатах. Документы по ДТП должны быть переданы в срок до 5 дней. В пакет входит заявление о выплате, копия паспорта пострадавшего, ПТС, СТС, результат оценки, документы от ГИБДД, реквизиты банковского счета.

Автоэксперт,ГИБДД,
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