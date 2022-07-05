Бесконтактное ДТП: что это и кто возмещает ущерб?

Бесконтактное ДТП - самое неприятное, что может произойти с автомобилистом. Главная причина такого явления - несоблюдение Правил дорожного движения. Для аварии не всегда нужно столкновение двух транспортных средств. В таких обстоятельствах процедура определения вины значительно усложняется.

Фото: Антон Денисов/РИА «Новости» Антон Денисов/РИА «Новости»

Если внимательно изучить законодательство РФ, найти определения “бесконтактного ДТП” не получится. На дороге нередко возникают ситуации, когда автомобилисты подрезают друг друга, чтобы проехать быстрее или перестроиться в другой ряд. Но выполнение экстренных маневров несет прямую опасность для всех участников дорожного движения. К примеру, водитель, которого подрезали, может отправиться в ограждение или кювет. Бесконтактной такая авария называется из-за того, что авария есть, но контакта между автомобилями не было.

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Самая сложная процедура в таком случае - определение виновного. Как правило, автомобилисты, по вине которых происходят такие ситуации, быстро скрываются с места ДТП. Поэтому важно вовремя установить марку и регистрационный номер транспортного средства. Данные сведения позволят сотрудникам ГИБДД установить автомобиль и личность владельца, чтобы привлечь его к ответственности. Лучше всего иметь на такой случай в салоне автомобиля видеорегистратор. Если такого оборудования в машине нет, можно воспользоваться помощью свидетелей. В крупных городах можно найти видеозаписи с уличных камер.

В современных условиях можно самостоятельно узнать сведения о полисе виновника. Для этого следует на сайте РСА ввести номер транспортного средства и получить сведения об автомобиле, регионе использования.