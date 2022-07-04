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2 часа назад

Полезные функции в автомобилях Lada, о которых многие не знают

Car.ru

Многие автовладельцы отечественных авто Lada не в курсе, что их транспортные средства обладают скрытыми функциями. Они предусмотрены не в каждой комплектации.

Какими скрытыми функциями обладают автомобили Lada
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

В определённых исполнениях машин Kalina и Granta с автозавода предусмотрены функции ДУ стеклоподъемников. Чтоб опустить стёкла авто, на электронном ключе следует нажать и удержать несколько секунд специальную кнопочку открывания автомобильных дверей.

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Вначале осуществляется открытие передних стёкол, а потом задних. Для их поднятия следует нажать и затем удерживать кнопку, которая закрывает двери. Её надо активировать на штатном электронном ключе в случае включённого зажигания.

На Vesta для функционирования режима обогрева ветрового стекла при неполной мощности вентилятора, нужно нажать обогрев лобового стекла, а потом сразу выжать кнопку прогрева стёкол, а также кнопку, переводящую режим обдува на «лобовуху». В итоге будет активирован обогрев, а вентилятор станет функционировать с необходимой для водителя скоростью.

На версиях Kalina и Granta имеет место регулировка частоты движения дворников в 1-м положении. Речь идёт о полной комплектации машины. В данном случае следует, не фиксируя рычага, включить стеклоочистители на один взмах. Потом, например, через 3 секунды нужно включить 1-е положение. В этом случае частота срабатывания этого механизма в 1-м положении составит 3 сек.

Для Granta и Kalina предлагается такая полезная функция как «Проводи меня домой». Для Vesta и Х-Ray она активируется программно. В этом случае глушится мотор, выключается свет, но фары продолжают функционировать ещё на протяжении полуминуты, а затем выключаются.

Для выключения функции, глушится двигатель, выключается зажигание, открывается передняя водительская дверь. Дальше нужно «моргнуть» дальним светом, затем включить ближний свет. Через полминуты он погаснет.

В завершении стоит сказать об автоматической блокировке дверей после начала движения. Для этого следует запустить мотор, нажать и удерживать кнопку, блокирующую двери до специального звукового сигнала. Потом глушится ДВС, выключается зажигание и опять заводится мотор. После этого блокировка дверей будет осуществляться в автоматическом режиме в случае достижения скорости 20 км/час.

Автоэксперт,Lada,
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