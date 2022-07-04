Что за супергрузовик взорвался в США на скорости 480 км/ч

На авиашоу в американском штате Мичиган взорвался самый мощный грузовик в мире. Инцидент произошел в субботу, 2 июля, когда транспортное средство под названием Shockwave, оснащенное реактивными двигателями, ехало наперегонки с двумя самолетами. Погиб находившийся в машине пилот Крис Дарнелл. Скорость грузовика в момент взрыва составляла около 480 километров в час, сообщало издание New York Post.

Фото: shockwavejettruck.com shockwavejettruck.com

Shockwave — построенный по специальному заказу гоночный грузовик, на котором установлены три реактивных двигателя J34-48 Pratt & Whitney. Такие моторы используются в Военно-морских силах США. Их совокупная мощность составляет 36 тысяч лошадиных сил. Грузовик развивает рекордную для фур скорость почти в 605 километров в час, сообщается на сайте проекта Shockwave Jet Trucks.

Как пишет "Формула света", статическая тяга двигателей составляет 8618 тонн. Они находятся на месте седельной площадки за кабиной. Сопла направлены вверх, чтобы действовала прижимная сила. С этой же целью грузовик оборудован антикрылом. Каждое колесо имеет большие дисковые тормоза, однако Shockwave останавливают главным образом два тормозных парашюта.

Шоу с участием Shockwave представляет собой грандиозное зрелище, благодаря вырывающимся из двигателей гигантским потокам пламени, клубам дыма, шуму и огромной скорости.

shockwavejettruck.com

В команду, управляющую такими транспортными средствами, до недавнего времени входили три пилота. После смерти Криса Дарнелла их осталось двое.

Команда базируется в городе Спрингфилд (штат Миссури). Ее три грузовика участвовали в шоу по всей Америке.