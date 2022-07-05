С ума сошли: сколько стоит Lada Vesta на вторичном рынке

Марка Lada оказалась на первом месте в списке самых ликвидных автомобилей на вторичном рынке в 2022 году. Об этом сообщает издание "Автоновости дня" со ссылкой на результаты исследования "Авто.ру". Чтобы составить рейтинг, эксперты проанализировали предпочтения профессиональных продавцов.

Фото: Официальная страница Lada в VK Официальная страница Lada в VK

Тем временем цены на подержанную продукцию "АвтоВАЗа" не перестают удивлять своими масштабами. Так, Lada Vesta 2018-2021 годов выпуска с пробегом до 60 тысяч километров в категории "Москва" продается на "Авто.ру" по цене до 1 млн 900 тысяч рублей (по состоянию на 5 июня 2022 года). Мы изучили некоторые объявления по этим параметрам, чтобы составить представление о ситуации на рынке.

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Категория "Москва" включает в себя объявления о продаже авто в столице и в 200 километрах от нее.

Lada Vesta I за 1 млн 890 тысяч рублей

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В объявлении от 30 июня предлагается купить пятидверный универсал Lada Vesta I 2021 года выпуска за 1 млн 890 тысяч рублей. Пробег составляет 23 тысячи километров. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 113 лошадиных сил. Комплектация — Luxe Prestige (2019-2021). В оригинальном ПТС указан один владелец. Машина принадлежит ему в течение года и трех месяцев.

Lada Vesta SW I за 1 млн 400 тысяч рублей

auto.ru

В подмосковной Коломне продается Lada Vesta SW I по цене 1 млн 400 тысяч рублей. Пятидверный универсал 2021 года выпуска имеет пробег 17,2 тысячи километров. Машина оснащена 1,6-литровым двигателем мощностью 113 лошадиных сил. Объявление о продаже этого авто было опубликовано 1 февраля. В оригинальный ПТС вписан один владелец.

Lada Vesta Sport I за 1 млн 170 тысяч рублей

auto.ru

Седан Lada Vesta Sport I 2019 года с пробегом 60 тысяч километров был выставлен на продажу 8 марта. Хозяин этого авто рассчитывает получить за него 1 млн 170 тысяч рублей. На машине установлен 1,8-литровый двигатель мощностью 145 лошадиных сил. Комплектация — Luxe (2019). В оригинале ПТС значатся два владельца.

Lada Vesta I за 910 тысяч рублей

auto.ru

Автор объявления, опубликованного 2 марта, предлагает купить у него Lada Vesta I 2019 года выпуска за 910 тысяч рублей. Седан с пробегом 40 тысяч километров оснащен двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 106 лошадиных сил. ПТС — оригинал.

Lada Vesta I за 670 тысяч рублей

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