С ума сошли: сколько стоит Lada Vesta на вторичном рынке

Марка Lada оказалась на первом месте в списке самых ликвидных автомобилей на вторичном рынке в 2022 году. Об этом сообщает издание "Автоновости дня" со ссылкой на результаты исследования "Авто.ру". Чтобы составить рейтинг, эксперты проанализировали предпочтения профессиональных продавцов.
Тем временем цены на подержанную продукцию "АвтоВАЗа" не перестают удивлять своими масштабами. Так, Lada Vesta 2018-2021 годов выпуска с пробегом до 60 тысяч километров в категории "Москва" продается на "Авто.ру" по цене до 1 млн 900 тысяч рублей (по состоянию на 5 июня 2022 года). Мы изучили некоторые объявления по этим параметрам, чтобы составить представление о ситуации на рынке.
Категория "Москва" включает в себя объявления о продаже авто в столице и в 200 километрах от нее.
В объявлении от 30 июня предлагается купить пятидверный универсал Lada Vesta I 2021 года выпуска за 1 млн 890 тысяч рублей. Пробег составляет 23 тысячи километров. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 113 лошадиных сил. Комплектация — Luxe Prestige (2019-2021). В оригинальном ПТС указан один владелец. Машина принадлежит ему в течение года и трех месяцев.
В подмосковной Коломне продается Lada Vesta SW I по цене 1 млн 400 тысяч рублей. Пятидверный универсал 2021 года выпуска имеет пробег 17,2 тысячи километров. Машина оснащена 1,6-литровым двигателем мощностью 113 лошадиных сил. Объявление о продаже этого авто было опубликовано 1 февраля. В оригинальный ПТС вписан один владелец.
Седан Lada Vesta Sport I 2019 года с пробегом 60 тысяч километров был выставлен на продажу 8 марта. Хозяин этого авто рассчитывает получить за него 1 млн 170 тысяч рублей. На машине установлен 1,8-литровый двигатель мощностью 145 лошадиных сил. Комплектация — Luxe (2019). В оригинале ПТС значатся два владельца.
Автор объявления, опубликованного 2 марта, предлагает купить у него Lada Vesta I 2019 года выпуска за 910 тысяч рублей. Седан с пробегом 40 тысяч километров оснащен двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 106 лошадиных сил. ПТС — оригинал.
В городе Кимовск Тульской области продается седан Lada Vesta I 2018 года с пробегом 53 тысячи километров. В объявлении, датированном 25 июня, говорится, что автомобиль в комплектации Comfort (2016-2018) оснащен 1,6-литорвым мотором мощностью 106 сил. ПТС — оригинальный, в нем указаны два владельца. Собственник машины хочет получить за нее 670 тысяч рублей. Это самая низкая цена за автомобиль данной модели в категории "Москва" на "Авто.ру" по состоянию на 5 июля 2022 года.